La due vite di Anna : "Amo questa città. Se non facessi l’attrice aprirei un mio hotel"

Passeggiando non è raro incrociarla nelle vie del centro di Riccione, in pieno relax tra un assaggio di spiedini e una piadina Da Carlo. Anna Falchi con l’eleganza, la sensualità e il fascino di sempre anche quest’estate è tornata nella sua casa al mare, tra il verde a pochi passi da viale Ceccarini. Un meritato relax, prima di tornare sul set de I Fatti Vostri, programma di Michele Guardì e di Giovanna Flora che su Rai 2 la vede alla conduzione con Tiberio Timperi. Un’occasione per rispolverare piacevoli ricordi.

È legata a Riccione da un vecchio feeling, torna spesso nella sua casa?

"Assolutamente si, succede da oltre vent’anni. Ci torno spessissimo per trascorrere le vacanze. Sono sempre presente a Pasqua e in altri momenti per motivi familiari. Siamo sempre stati legati a questa regione. Per un breve periodo abbiamo vissuto nelle Marche, ma per casualità, poi siamo ritornati in Romagna. È difficile tradire questa regione, anche perché sia io, nata in Finlandia, sia mio fratello Sauro, venuto alla luce a Rimini, siamo il frutto di un amore sbocciato qui. Oltretutto il padre di mia figlia è romagnolo, quindi c’è un legame molto forte, imprescindibile".

Che sensazioni prova a Riccione?

"Qua mi sento estremamente a mio agio, a casa mia. Adoro il mare, anche d’inverno, è un posto che mi riporta sempre alle origini, è un modo come un altro per riflettere e poi mi da molta serenità. Qui faccio una vita assolutamente tranquilla".

Come trascorre le giornate riccionesi?

"La mattina vado al bar, leggo i quotidiani, perché sono appassionata della carta, poi incontro qualche amico. Cammino molto a piedi e vado anche in bicicletta, visto che c’è una pista ciclabile veramente invidiabile da altre città, e soprattutto mangio le specialità tipiche romagnole, che durante l’inverno mi mancano tantissimo. La piada in primis, adoro poi le verdure gratinate, sono la mia grande passione, come le preparano qua non le fa nessuno, sono impareggiabili".

È legata a questa terra anche per altri motivi?

"La cosa incredibile è che sono partita da qui per fare la gavetta. Con mio grande piacere sono stata scoperta da un riminese, Federico Fellini, che ho incontrato a Roma, a Cinecittà, e quando ci si incontra tra conterranei c’è sempre qualcosa di speciale: lui mi ha dato questa grande opportunità. Quando capito al Grand Hotel di Rimini, dormo sempre nella stanza intitolata al Maestro".

Altri ricordi la riportano a Riccione?

"Qui come madrina ho partecipato all’inaugurazione del lungomare. È stato bello, un momento importante. Nel 2010 e nel 2013 sono poi stata testimonial di Riccione XMas (marcia con 45.000 Babbi Natale). Qua si tengono eventi eccezionali, i romagnoli se ne inventano sempre una nuova, hanno una grande capacità inventiva e fanno sempre le cose per primi. A loro, pieni di fantasia, va il mio grande plauso, anche per il modo in cui accolgono i turisti, sono gentili, pure a fine stagione, cosa non scontata, in questo sono unici, da prendere sempre come esempio. Oltretutto sono dei grandi lavoratori".

Se avesse una bacchetta magica cosa farebbe per Riccione?

"È una città talmente a dimensione umana che la trovo perfetta così com’è per le famiglie, per i giovani e anche per i diversamente giovani. Se avessi la bacchetta magica aprirei anch’io il mio hotel, seppure ce ne siano già tanti, ma sono un’appassionata".

Nella conduzione di Rimini in musica com’è stata accolta?

"Abbiamo avuto una grandissima accoglienza, durate gli spettacoli le persone sono rimaste in platea dall’inizio alla fine, questo è segno di grande rispetto anche nei confronti degli artisti che si sono avvicendati, da Pupi Avati a Beppe Carletti da Angelo Branduardi ad Andrea Mingardi, fino ai Tiromancino e al giovane Cricca, per citarne alcuni. È stato un piacere incontrare tutti quelli avuti come ospiti a I Fatti vostri. Si sono trovati tutti bene e questo è stato molto gratificante, abbiamo ricevuto un bel calore da tutti".

È tornata a condurre I fatti vostri con un nuovo compagno.

"Con Tiberio Timperi. Abbiamo in programma nuove rubriche e personaggi. C’è pure uno spazio speciale, al quale tengo moltissimo e del quale mi occupo in prima persona, incontro donne che si sono distinte in diversi ambiti".

Cosa ha in cantiere?

"Sarò in Rai dal lunedì al venerdì per nove mesi, quindi è difficile conciliare questo con altro. Nel weekend però continuo a lavorare per Businnes 24Tv che va poi in onda sul canale Sky, dove intervisto i grandi capi d’azienda in giro per l’Italia".

Sogni nel cassetto?

"Vorrei tornare al mio primo grande amore che è il cinema. Mi piacerebbe partecipare a un film, speriamo che il sogno si avveri. È il motivo per cui sono stata al Festival di Venezia".

Se rinascesse, cosa farebbe?

"La giornalista. Nella mia vita ho comunque fatto tanto, anche teatro e radio. Mi sono veramente messa sempre in gioco, perché occorre formarsi e non accontentarsi mai, bisogna cercare di spaziare in vari ambiti".