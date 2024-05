La festa dei quattromila allo stadio poi in piazza

La grande cavalcata del Carpi verso la Serie C è stata accompagnata in città da un entusiasmo crescente.

Dopo la rabbia per il fallimento del 2021, una prima stagione difficile in D con la squadra costruita in poche settimane e la delusione per l’annata scorsa chiusa con la sconfitta casalinga nella finale playoff, Carpi ha di nuovo abbracciato la sua squadra di calcio e nel girone di ritorno l’ha accompagnata a suon di record di presenze al "Cabassi".

Gli oltre 3mila dello scorso 17 marzo nel big match col Ravenna (record di presenze del girone) sono stati replicati nell’altra sfida di cartello col Forlì, poi in quasi 800 hanno seguito la squadra di Serpini nella prima sfida-promozione di Imola, quindi il cerchio si è chiuso con i quasi 4mila che hanno colorato lo stadio di via Marx per la gara con il Certaldo che è valsa la C. Un entusiasmo che si è poi spostato in piazza Martiri, dove la squadra biancorossa è stata accolta in pullman da una folla che non si vedeva da 9 anni, dalla grande festa del 28 aprile 2015 per la Serie A.