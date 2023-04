La lezione di Eliselle: "Mai buttare ciò che scrivi"

di

C’è una voce, nella letteratura italiana, che sta crescendo e si sta facendo notare per la sua capacità di parlare alle nuove generazioni: Eliselle, al secolo Elisa Guidelli, sassolese, ha iniziato a pubblicare sul web a 20 anni e oggi è autrice di 20 libri, gli ultimi dei quali pubblicati da Einaudi Ragazzi e Gallucci editore. Al centro della sua produzione c’è la lotta contro i pregiudizi, abbinata a una certa predilezione per storie di ribellione e trasgressione e a una evidente passione per la storia, materia nella quale l’autrice è laureata. Ha sperimentato diversi generi letterari: dal chick-lit al noir, dal romanzo storico allo young adults fino ai racconti erotici. Molti suoi personaggi, che hanno conquistato migliaia di lettori, sono figure femminili iconiche, coraggiose, incapaci di appiattirsi alle ‘norme’ sociali. Ad esempio la sorella di William Shakespeare, Judith, inventata da Virginia Woolf e mutuata come protagonista dell’ultimo libro di Eliselle, She Shakespeare (2022, Gallucci), che affronta il tema delle disuguaglianze di genere. O Il romanzo di Matilda (2015, Meridiano zero), nel quale la scrittrice immagina per la celebre contessa un’intensa vita amorosa fuori dai matrimoni di convenienza in uso nel Medioevo. Fino a Girlz vs Boyz (2020, Einaudi), dove la discriminazione cresce in famiglia e divide un fratello e una sorella appassionati di calcio. Nel 2022 è arrivato Il Collegio (Einaudi). Romanzo storico sulla seconda guerra mondiale nel quale si parla di leggi razziali, emancipazione delle donne e liberazione. Che rapporto hai con Sassuolo?

"A Sassuolo ci sono nata, ho vissuto fino a dieci anni e lì ho concluso le medie. A partire dalle superiori mi sono spostata a Modena e poi a Bologna, vivendo da pendolare, cambiando vita mille volte. Oggi sono cittadina del mondo. Faccio qualche capatina per parlare di libri con la mia rassegna mensile, per le presentazioni e per incontrare amici. Nel 2021 sono tornata alle origini con ’Il collegio’ dedicato a Sassuolo, alla sua storia e al suo territorio tra il 1943 e il ‘45, prendendo spunto dai racconti della mia famiglia e facendo una grossa ricerca sulla Sassuolo che fu".

Quali sono i tuoi luoghi del cuore?

"Sicuramente Piazza Piccola, quando ero piccina era il luogo della passeggiata del sabato e della domenica. Poi il teatro Carani e il cinema Cristallo. Da ragazzina, immancabili le vasche in via Menotti. Infine il Palazzo Ducale, che su di me ha esercitato sempre un grande fascino". Ci racconti qualcosa sulla tua storia personale?

"Ho sempre avuto una vita abbastanza ordinaria, le mie sono radici contadine e operaie, nessun pedigree artistico, e questo mi ha mantenuto coi piedi per terra. Una cosa posso dirla: ho avuto una famiglia che mi ha sostenuto in un lavoro che da molti non è considerato tale. I miei genitori hanno sempre toccato con mano la fatica di cercare storie interessanti, fare ricerca, scrivere, trovare editori e portare in giro i libri per eventi, presentazioni e scuole. Cerco di portarlo avanti con l’entusiasmo degli inizi, anche se a volte ho momenti di scoramento. Non è importante se continuano ad arrivare, la cosa importante è che passino".

Un ricordo dell’adolescenza? "Ho un ricordo legato alla scrittura: un concorso scolastico a tema ‘sabato sera’, durante il secondo anno delle superiori. Con la macchina da scrivere Olivetti di mia madre ho scritto un racconto che non ha superato le selezioni, non ha vinto il concorso, ma più di dieci anni dopo si è trasformato in un romanzo ambientato nelle zone tra Modena e Reggio: ‘Ecstasy Love’. Quando ho ricordato da dove era partito, ho capito la prima lezione che impara uno scrittore: non buttare nulla di ciò che scrivi". Molto spesso le tue storie parlano di ‘ribellione’. Cosa pensi dei giovani della Generazione Z e Alpha?

"Sono le generazioni con cui ho modo di confrontarmi durante gli incontri a scuola o ai corsi di scrittura, e mi piace il loro modo disincantato di affrontare la vita. Le fragilità che possono emergere con l’uso della tecnologia sono compensate da una maggior consapevolezza di sé, maggiore fluidità e capacità adattativa, senza il bisogno di utilizzare le etichette tanto amate dalle generazioni precedenti, che io stessa non sopporto. Ci sono criticità, ma per ogni generazione è così: luci e ombre, nero e bianco, anche l’oggi ha sfide difficili da affrontare".

Esiste ancora un’identità femminile?

"L’identità maschile e femminile sono, al di là delle differenze biologiche, principalmente costrutti sociali: la figura femminile vista come accogliente, silenziosa, ancillare, accudente è stato un ottimo escamotage per mantenere un certo status quo, per secoli, ma le cose stanno cambiando. Spero si arrivi a non definire nessuno per genere d’appartenenza, affibbiando ruoli a seconda del momento o del bisogno".

Se dico ‘cancel culture’?

"Una storica è abituata a contestualizzare. Anche per me la contestualizzazione è fondamentale per ricreare il più possibile il modo di pensare e agire in una certa epoca. Le categorie mentali cambiano e per me è sbagliato ostracizzare o cancellare, oggi, un determinato concetto, una parola, un libro, un’opera, estrapolandoli dall’epoca in cui sono stati creati: serve invece spiegare e raccontare, soprattutto per avere coscienza di ciò che è stato e non ripetere gli errori. Informarsi, mettersi nei panni altrui, empatizzare con le storie e i loro protagonisti".

A cosa lavori?

"Ora mi sto dedicando alla ricerca per un romanzo ambientato negli anni Venti, sempre nelle nostre zone… e parlerà di salute mentale"