La mamma mangiafuoco: "Danzo con il calore e la luce. Non c’è trucco, ma solo energia"

C’è chi la conosce come la mangiafuoco, chi come danzatrice dell’aria o come mamma. Serena Montaspro, classe 1980, è tutto questo e anche di più. Chi è abituato a vederla dietro la vetrina di un negozio per bambini forse non sa di averla già vista in altre occasioni, magari mentre si esibiva circondata dalla luce e dal calore. L’imprenditrice riccionese è una delle artiste più famose del territorio in arti circensi, soprattutto quelle legate alla danza del fuoco.

Com’è diventata mangiafuoco?

"Lavoravo in un’azienda, seguivo la contabilità, esibirmi era la mia passione. Ho iniziato come performer Burlesque, poi mi sono dedicata alle discipline circensi, come la danza aerea e quella del fuoco. Come mangiafuoco ho iniziato da sola, ho comprato gli strumenti e ho iniziato ad allenarmi. Nel frattempo, ho conosciuto una mangiafuoco di Pescara, è stata la prima a passarmi il fuoco sul corpo. Da quel momento non riesco a farne a meno".

Il passaggio del fuoco, quindi, è un rituale?

"Il fuoco si trasmette, non si paga con un corso. Per chi crede nel rituale è un vero passaggio di sapere, da un maestro a un allievo. Mentre stavamo facendo uno spettacolo mi ha chiesto di mettermi in ginocchio, mi ha invitata a respirare insieme a lei e mi ha passato il fuoco su tutto il corpo. Da lì è diventata una parte integrante della mia vita".

Ci sono trucchi per sopportare il calore?

"Non uso mai niente, nemmeno quando lo spengo in bocca. È una questione di respirazione e concentrazione. Non ci sono trucchi. La mia è una danza col fuoco, non lo sputo perché non voglio ingerire petrolio bianco e lo uso solo sugli strumenti. Non ho niente addosso e credo nel valore dell’elemento. Se io sono limpida, il fuoco rivela. Nel momento in cui faccio qualcosa che non mi appartiene, il fuoco brucia".

Dove si esibisce?

"Un po’ ovunque: discoteche, teatri, gallerie d’arte, all’aperto. Mi piace farlo dove ci sono bambini. La vera forza è vedere i loro sguardi, la paura mista ad ammirazione, sono loro che ti danno energia. L’ho fatto continuamente per sei anni fino alla gravidanza".

Ha continuato a farlo anche quando era incinta?

"Sì, in quel periodo ho fatto anche uno shooting fotografico, poi mi sono fermata per un po’ e ho ripreso ad esibirmi un anno fa".

Questo però non è il suo unico lavoro…

"Nel 2020 ho aperto una bottega per mamme e bambini, un luogo di ritrovo, una rete di supporto e ho deciso di chiamarlo come la prima parola detta da mia figlia: Babù. E’ bello vedere le mamme stupite quando il giorno dopo scoprono che la mangiafuoco ero io".

Debora Grossi