La manifestazione tornerà nel 2024 Appuntamento il 16 e il 17 gennaio

Visto il successo Marca tornerà nel 2024. E già sono state fissate le date per questo irrinunciabile kermesse in Fiera, il 16 e il 17 gennaio del prossimo anno.

Conferma la soddisfazione del presidente della Fiera, Gianpiero Calzolari, il numero uno di Adm, Marco Pedroni: "Marca 2023 si è confermata un appuntamento importante per il nostro settore economico. Un’occasione di confronto diretto fra tutti gli attori interessati. Questa edizione ha poi ottenuto un significativo riconoscimento nazionale. La presenza del ministro Francesco Lollobrigida e di altri rappresentanti del governo ha ovviamente generato un di più di attenzione".

Per Adm è stata l’occasione per ribadire il ruolo centrale che la distribuzione moderna svolge, "tanto più in una fase come l’attuale piena di molta incertezza a causa delle dinamiche inflattive, dell’approvvigionamento delle materie prime e dello scenario internazionale", spiega Pedroni.

La distribuzione moderna – come è emerso dall’analisi realizzata da The European House - Ambrosetti per Adm dal titolo ‘L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della Distribuzione Moderna’ – dà un contributo complessivo, tra diretto e attivato indirettamente, di oltre 52 miliardi di euro in termini di crescita, impiega 440mila occupati diretti che diventano circa 3,3 milioni se si considerano le filiere attivate. In pratica, il 20 per cento degli occupati totali in Italia.