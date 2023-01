La missione dell’Ant "Ogni giorno curiamo 1.300 pazienti oncologici Ma mancano i medici"

di Donatella Barbetta

Quarantacinque anni fa l’oncologo Franco Pannuti fondava l’Associazione nazionale tumori con l’obiettivo di assistere a casa i malati di tumore. Oggi qual è la ’fotografia’ di questa realtà?

"Rappresenta un’eccellenza. Mio padre, allora primario della Divisione di oncologia del Sant’Orsola Malpighi diede vita all’Ant, oggi Fondazione, il 15 maggio del 1978 insieme a 12 cittadini. Quindi è stata la società civile che ha creato la sensibilizzazione sul fine vita portando le cure a domicilio per i sofferenti di tumore in fase avanzata", risponde Raffaella Pannuti (nella foto), presidente di Fondazione Ant.

Era un’idea pionieristica?

"Sì, assolutamente innovativa perché allora si parlava molto poco di assistenza domiciliare, mentre mio padre è riuscito a mettere a sistema questo modello. Attualmente assistiamo circa il 40% delle persone che ricorrono alle cure palliative. Ogni giorno ci prendiamo cura di 1.300 sofferenti nella città metropolitana: è un dato significativo in un momento in cui mancano medici e infermieri".

Come riuscite ad affrontare la carenza di personale?

"Studiando nuovi modelli che possano portare la stessa qualità di assistenza. Ricorriamo alla telemedicina e abbiamo portato in molte case uno strumento che misura i parametri vitali e li trasmette via internet alla nostra piattaforma di gestione dei dati sanitari, Vitaever: così i nostri medici e infermieri intervengono nel momento in cui i valori cambiano, riducendo il numero dei controlli superflui a domicilio. Non siamo rimasti fermi a 45 anni fa. Oggi sono 471 i professionisti che lavorano per la Fondazione tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti e operatori socio-sanitari, a cui si affiancano oltre 2mila volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi".

Puntate su nuovi progetti?

"Certo. Lavoriamo per rispondere alle esigenze di una società che cambia: ci sono sempre più anziani e nuclei familiari con una sola persona. Abbiamo vinto una call europea di e-learning per implementare l’attività degli psicologi a domicilio. E presto presenteremo i dati statistici sull’assistenza: dall’inizio dell’attività ci siamo presi cura di 150mila sofferenti in 11 regioni, metteremo a sistema questi dati per dare informazioni su come modulare i costi dell’assistenza tra i pazienti e quindi le risorse destinate ai tumori".

Quali sono i vantaggi economici dell’assistenza domiciliare?

"L’analisi Sroi (Social Return on Investment), realizzata nel 2016 da Human Foundation sull’assistenza Ant, ha evidenziato il valore sociale del nostro modello. L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento".

Che cosa è emerso?

"A livello economico lo studio rileva come a ogni euro investito negli ospedali domiciliari oncologici, Odo-Ant, corrispondano circa 5 euro di beneficio, sono stime effettuate su un’assistenza di 4 mesi. Secondo i vari indicatori, i benefici economici a favore di assistiti, caregiver e Servizio sanitario nazionale sono di oltre 7mila euro in media per assistito, a fronte di circa 1.500 euro di costo medio per Ant. Si risparmia perché non ci sono ricoveri impropri o visite in ospedale. Operiamo in nome dell’Eubiosia, dal greco, vita in dignità".

Pensate anche ai familiari dei malati?

"Sì, per migliorare la loro qualità di vita, in accordo con l’Ausl stiamo tenendo corsi per i caregiver ed è già il secondo anno. Anche in questo campo Bologna fa scuola".