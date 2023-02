La piazza accende il suo cuore e c’è la camminata degli innamorati

Giovani, coppie e famiglie: il mese di febbraio a Sassuolo è dedicato prevalentemente a loro grazie agli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale e dalla Proloco Sassuolo, l’associazione che in collaborazione proprio con il Comune promuove eventi che valorizzino le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale e artistico cittadino.

Il calendario delle iniziative in programma punta nello specifico su due momenti particolari, ovvero San Valentino e il Carnevale. Le iniziative in programma in occasione della ‘festa degli innamorati’ sono cominciate già sabato con la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Commercianti del Centro Storico, ’I Love Sasol’, che ha visto lo svolgimento anche di un contest fotografico oltre ad esibizioni di ballo, musica live, animazioni per i più piccoli e una gustosa merenda a tema offerta dal Comitato commercianti del centro storico di Sassuolo, sulle cui vetrine campeggia già da giorni la locandina, sulla quale è riportato un grande cuore rosso, che annuncia le iniziative, che proseguono fino a domenica con ’Il Ruvinello degli innamorati’; Inedita – quanto a tracciato e anche quanto a tema – la camminata non competitiva promossa dal Comitato commercianti di Rometta che muoverà, alle 9 del mattino, dal civico 11 di via Rometta, per spingersi lungo gli otto chilometri di percorso – su strada asfaltata – che risalirà, dal tiro a segno, lungo via del Ruvinello da cui, come noto, si godono panorami mozzafiato. Festa chiama festa, tuttavia, e da San Valentino a Carnevale il passo è breve, anzi brevissimo: il Carnevale tornerà infatti ad essere celebrato in centro grazie a due iniziative, ancora organizzate dal Comune e Pro Loco Sassuolo, che si terranno sabato (il 18), dal primo pomeriggio alla tarda serata.

Due eventi che coinvolgeranno i più piccoli nel corso del pomeriggio, per poi dare spazio alle coppie ed alle famiglie in serata. Dalle 15,30 in piazza Garibaldi arriverà ’Bimbobell’, attrazione ben nota che vanta diverse ospitate televisive e ha un solidissimo curriculum quanto ad animazione di eventi: lo spettacolo organizzato appositamente per i più piccoli in occasione del carnevale si protrarrà fino alle 18 quando, anche grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei locali, bar e ristoranti che si affacciano sul ‘salotto della città’, la grande festa proseguirà protraendosi dall’aperitivo alla cena e fino al dopocena, con un punto musicale al centro di piazza Piccola, altra attrazione già sperimentata con crescente successo in occasione dei ‘Giovedi sotto le stelle’ e la possibilità di ballare e cenare in compagnia.