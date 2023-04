La rinascita degli hotel Quelli che puntano ancora alle stelle Ecco le loro storie

Spese sempre più esose, burocrazia e gli anni neri della pandemia, con conseguenti effetti negativi sui bilanci, non fanno desistere gli albergatori di Riccione a investire milioni di euro negli hotel. Sono una decina quelli che quest’estate si presenteranno con una nuova veste, tra queste alcuni hanno optato per interventi radicali. Si arricchisce così il settore dell’hôtellerie riccionese che cerca sempre più di soddisfare le esigenze dei turisti, quest’anno attesi in massa. Come conferma il direttore di Federalberghi Riccione, Luca Cevoli: "Sono circa duecento, ossia la metà di quelle attive, le strutture riqualificate nell’ultimo decennio, una sessantina con lavori molto importanti". Così l’Hotel Sporting, in viale D’Annunzio, che completamente ricostruito dopo due anni di lavori, è in attesa dell’apertura. "Questa è una struttura storica, ma nel ristrutturarlo abbiamo guardato al futuro _ premette Jessica Muccioli, neo proprietaria con il marito Luca Piergiacomi -. Lo Sporting è sempre stato di livello, un punto di rifermento già dagli anni Sessanta- Settanta, quando i camerieri servivano con i guanti bianchi e l’albergo era collegato alla spiaggia con un apposito telefono, per questo manteniamo il suo vecchio nome. Abbiamo rifatto tutto, compreso i muri perimetrali, consolidato i pilastri e ricostruito l’hotel ex novo. Una delle quarantuno camere è stata allestita come ‘private spa’ con sauna, bagno turco e piscina. Poi tre suite con vasca vista mare. Abbiamo investito a Riccione perché è il luogo più bello che ci sia, e poi qui si può girare tranquilli, siamo ospitali e si mangia bene".

Importante intervento anche al Promenade, come afferma la manager Sara Cargnellli. L’hotel fu acquistato da un gruppo russo e dopo anni di lavori si appresta ad aprire. "La proprietà fa capo al Gruppo Tn e punta su una clientela internazionale: arabi, americani, cinesi, iraniani e russi, quando potranno venire. L’apertura è prevista tra giugno e luglio. Un cinque stelle di nuova generazione da trentacinque unità, spa con piscina, palestra e bistrot al pianterreno, ristorante al sesto piano" L’investimento trova ragione nella "forte convinzione delle potenzialità di Riccione quale destinazione lusso".

Importante restyling anche per l’hotel Gemma dei fratelli Roberto e Stefano Conti, terza generazione della famiglia che nel 1956 edificò l’albergo in viale D’Annunzio, per anni prescelto anche da Adriano Celentano e dalla sua famiglia. Ne nacque una bella amicizia con i genitori, Anna Maria e Manlio Conti, artisti del turismo. "Crediamo ancora in Riccione _ premettono i due albergatori _ e poi il Gemma è sul mare, in ottima posizione, così abbiamo investito per rinnovare tutto l’esterno, camere, bagni e sala tv, nonché il giardino con vegetazione mediterranea, di fronte alla piazza con fontana sulla nuova passeggiata. L’albergo con piscina sul mare ora è praticamente nuovo".

Ma Riccione, che gode già di diverse eccellenze alberghiere con tecnologie e servizi all’avanguardia, allunga l’elenco delle riqualificazioni con altri hotel come l’Arizona, l’Urania, il Mon Chery, accanto agli hotel Lungomare e Atlantic, anche loro ristrutturati di recente. Il Corallo ha triplicato gli spazi, mentre il Madeira ha lasciato spazio a un condominio. Restano infine due spianate di terra sabbiosa, due importanti lotti, quello del Vienna che doveva rinascere con nuovo progetto, e quello dell’ex delphinarium, dov’era previsto l’hotel pensato da Boeri.

Nives Concolino