La seconda ’giovinezza’ di corso Cabassi

di Maria Silvia Cabri

E’ una delle porte storiche che conducono direttamente al cuore della città. Percorrendo corso Cabassi, partendo da quella che era ‘Barriera Fanti’, costruita nel 1872 e successivamente demolita, si arriva infatti davanti alla Cattedrale e in piazza Martiri. Una strada storica, con il suo lungo porticato su un lato, e che sta vivendo negli ultimi anni una ‘seconda giovinezza’, grazie alla riqualificazione e alla presenza di tanti negozi anche nuovi. Tra chi ha scommesso su corso Cabassi c’è Giorgia Bergamaschi, con ‘La Maison di Giorgia’, la sua bio-profumeria. "Regalare una coccola" è la parola chiave che ispira Giorgia e il suo lavoro. Basta varcare la soglia del suo profumatissimo negozio, vedere sul tavolo la ‘Crema Comodino’ alla lavanda, per comprendere subito la filosofia della ‘Maison’. "Ho aperto il negozio nel 2016 – afferma la titolare – inizialmente sotto il portico, poi dal 2022 mi sono spostata all’inizio della strada. Ho partecipato a un bando e ottenuto l’incentivo. Ho creduto da subito in corso Cabassi. Tra noi commercianti si è creato un rapporto bellissimo: non solo ‘colleghi’ ma amici…". Da Giorgia regna il bio e il naturale, soprattutto per la cosmesi: "Sempre più persone cercano prodotti naturali, sono più attente all’ambiente, all’eco-sostenibilità; inoltre essendo aumentata la richiesta, i prezzi del biologico sono adesso più ‘abbordabili’. Ma soprattutto, come ho detto, quello che la gente cerca è una ‘coccola’, nella frenesia della quotidianità". Ultima new entry del corso è ‘Stil Baby Donna’: ha aperto il 1° aprile scorso, anche se ha alle spalle una lunga tradizione, trattandosi di uno dei negozi storici di Carpi. Lo ‘Stil Baby’, come negozio specializzato per le calzature per primi passi e bambini è ‘nato’ nel 1960 in corso Fanti per poi trasferirsi in via Paolo Guaitoli. Nel 2018 è stato rilevato dall’attuale titolare, Riccardo Contini che lavora con la moglie Alice. "Siamo molto contenti di avere aperto qui in corso Cabassi – racconta Riccardo – e per ‘aggiornarci’ abbiamo aggiunto ‘Donna’ al nome del negozio, introducendo le scarpe anche per le donne, visto che le mamme, spessissimo, venendo a comprare i modelli per i figli chiedevano se era disponibile anche nel loro numero. Adesso per le donne c’è un apposito reparto". Qualità ma anche estetica: "I genitori di oggi vogliono una scarpa di qualità per i figli ma che sia anche bella – prosegue Riccardo –. I piccoli, da parte loro, sono più ricettivi, più determinati nei loro gusti". Nuovi volti dunque in corso Cabassi che però può vantare delle presenze storiche, come quelle di ‘Tecnocasa Carpi Centro’, che si trova sotto il portico da ben 27 anni. "Occupandoci noi del centro storico non potevamo che scegliere una location che fosse nel cuore pulsante della città – afferma Fabrizio Pavignani, affiliato e responsabile Tecnocasa di Carpi dal 1995 –. Quello che dopo 30 anni di esperienza mi sento di dire, è che al centro del nostro lavoro ci deve essere la relazione umana, personale, con il cliente o potenziale tale. Da noi viene chi è ‘innamorato’ del centro storico e quello che vogliamo dare all’acquirente non sono semplicemente metri quadrati, ma appunto un ‘pezzo della storia di Carpi’. Il nostro centro è ancora vivibile, grazioso, pieno di fascino". "Siamo in sette in agenzia – prosegue Pavignani – e ognuno ha la sua zona di competenza ben precisa: Massimo Garuti e Cristina Rainero sono ‘collaboratori senior’, affiancati poi da Simone Losi, Andrea Tesei, da Federica Besutti segretaria che si occupa anche della parte social e infine, ‘l’uomo degli affitti’, Alessandro Bartoli. Siamo una squadra, questa è la nostra forza". Ha la passione per i fiori e il bello nel Dna Lorena Attolini: nel suo negozio sotto il portico campeggia la storica insegna ‘Fiorista Attolini’. "Io ho iniziato questo lavoro nel 1978 – spiega Lorena, circondata dalle orchidee – ma il pionere è stato il mio bis nonno, Fedele Attolini, un garabaldino che tornato dai ‘Mille’ ha aperto una serra nei giardini pubblici dietro al teatro. Poi il testimone è passato al nonno Mario e ai suoi quattro figli maschi: mio padre ha iniziato con il chiosco davanti al cimitero, per poi spostarsi in vari punti del centro, fino ad ‘approdare’ anche in corso Cabassi. E io, dopo aver provato un lavoro in maglieria che non mi piaceva, sono venuta a lavorare con lui 45 anni fa. Ho cambiato diverse location ma alla fine sono tornata qui nel corso a marzo scorso: evidentemente era destino! Mio figlio, Andrea Benzi, ogni tanto mi aiuta quando ci sono occasioni speciali ed eventi, evidentemente anche lui ha la passione nel Dna…". La passione per il bello e il ricercato domina anche da ‘Trampos’, laboratorio orafo specializzato nella produzione di gioielli e pezzi unici. "Svolgo il mestiere di orafo dal 1985 – spiega Stefano Terzuolo, titolare insieme ai soci Zerina Hoxha e Federica Mailli – e sono in corso Cabassi da 4 anni. Da dove deriva il nome ‘Trampos’? In brasiliano significa ‘cianfrusaglia’: ecco noi vogliamo ‘riqualificare’ queste ‘cianfrusaglie’ e renderle pezzi unici. Amiamo creare, comporre, unire ciondoli e gioielli dalle forme e texture diverse, caratterizzati dall’artigianalità, dalla personalizzazione con le incisioni e dalla cura di ogni dettaglio. Il laboratorio a vista, dove lavorano otto ragazzi insieme a me, è uno dei nostri marchi di riconocimento".