La signora delle peonie "Creatività ed essenze per colorare di verde il salotto riccionese"

A Riccione sboccia la primavera e il cuore della città si riveste di verde e fioriture. Un bucolico quadro che da piazzale Roma con il Giardino sul mare, a viale Ceccarini con 101 ulivi (tanti sono gli anni di autonomia comunale) risveglia i sensi dell’olfatto e della vista, pronti a godere di un caleidoscopio di profumi ed effetti cromatici. L’allestimento green parte dall’ideazione di Silvia Montanari, che, per conto del Comune, come E-studio organizzazione di eventi pubblici e privati, segue la progettazione e la direzione artistica degli allestimenti.

Prima tappa il Giardino sul mare?

"Si parte dalla serra, cuore del progetto, e dal concetto del verde come elemento di decoro capace di creare nuovi spazi d’incontro, com’è successo nel periodo natalizio, per cui qui si susseguiranno workshop e altre iniziative a cura di Officina Creativa di Laura Moretti. L’indicazione generale è quella di portare il verde in città come elemento di bellezza in collaborazione con comitati e categorie economiche. Lo faremo attraverso installazioni e punti verde che creeranno un percorso da piazzale Roma a viale Ceccarini. Si celebrerà così la migliore stagione di Riccione che da Pasqua va verso l’estate".

Con quali essenze e fiori sboccerà questa primavera?

"Soprattutto con essenze mediterranee, che riprendono il verde del lungomare, quindi elicrisi dal fiore giallo, rosmarini, lavande e altre erbacee perenni del giardino contemporaneo". Spunta una piccola oasi anche al centro del ‘salotto’?

"Sotto il gazebo in viale Ceccarini, all’incrocio con viale Dante, ci sarà un corner del Giardino sul mare, pensato come spazio conviviale sempre in linea con il giardino mediterraneo. Il viale sarà poi fiancheggiato da 101 ulivi. Noi ci occupiamo della progettazione e del coordinamento dei professionisti, designer, vivaisti e tecnici di luci, mentre Geat è importante partner nella manodopera".

Un particolare feeling la lega a Riccione?

"Nel 2009 ha dato i natali a Giardini d’autore, che nel 2016 si è trasferito a Rimini, dove è stato ampliato nei contenuti, nella progettazione e nella partecipazione sempre con l’E-studio. Riccione ha fortemente contribuito al grandissimo successo di questa manifestazione, Rimini ha poi fatto del verde uno dei motori per ridisegnarsi. Ora le due città convergono verso il green".

Il suo verde ha travalicato i confini regionali?

"Abbiamo progettato allestimenti al Fuorisalone di Milano, ma anche a Cervia e Milano Marittima, avvalendoci dei professionisti esterni, come quando organizziamo eventi privati".

Da cosa nasce la passione?

"E’ nata per caso nel momento in cui ho cominciato a collaborare per l’allestimento di grandi eventi. Ho una laurea in giornalismo e una passione per il bello. Scoperto che attraverso le piante, l’arte, i colori, il design e mescolando le forme si può dar vita a scenari del tutto nuovi, mi sono dedicata a questo lavoro stimolante, perché mai uguale a se stesso e frutto di una ricerca".

Qual è la sua musa ispiratrice? "L’ispirazione può derivare da viaggi, libri, tessuti, immagini".

I suoi fiori preferiti?

"Le peonie, tant’è che ogni anno a giugno per tradizione me ne arriva un mazzo in numero corrispondente ai miei anni. In generale più che i fiori amo i verdi brillanti delle graminacee e di altri arbusti, amo tanto i rami".

Nives Concolino