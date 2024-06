"La società sarà sempre più importante nel palinsesto estivo"

Il concerto con Algida sarà l’inizio dell’estate e di un nuovo metodo di valorizzazione del territorio. Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della PalaRiccione, ne è convinta. "Oltre ad essere un momento di festa e a richiamare numerosi visitatori, dando impulso economico alle attività commerciali, l’evento del 21 giugno sarà anche un momento di riflessione su come valorizzare ulteriormente le potenzialità del territorio, a dimostrazione di come la sinergia virtuosa tra PalaRiccione, Comune di Riccione e Algida abbia portato vantaggio sul territorio". Per l’amministratore della società "il ruolo del PalaRiccione va infatti oltre l’aspetto meramente economico. Esso funge anche da catalizzatore per lo sviluppo culturale e sociale della città. Ogni evento ospitato rappresenta un’occasione per promuovere Riccione come destinazione di eccellenza, capace di coniugare turismo, business e innovazione. La sua capacità di attrarre grandi aziende genera ricadute positive per l’economia locale. La collaborazione con Algida ne è la prova tangibile"