La strategia del Palas: "Patto con i consorzi. Siamo un alleato per gli eventi sportivi"

Un sistema città sempre più forte e competitivo grazie alla sinergia pubblico-privato. Ne è convinta Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New PalaRiccione srl che gestisce il palazzo dei congressi, nell’annunciare "il PalaRiccione partner strategico di chi organizza e promuove eventi sportivi. Il modello di sistema che possiamo offrire è un’eccellenza senza precedenti in Italia". Per Bergamaschi la sinergia è "fondamentale per rafforzare la visione della città nel suo insieme così da aumentarne il grado d’appetibilità come prodotto non solo legato alle atmosfere del mare d’inverno".

E sulla stessa lunghezza d’onda si pronuncia Paolo Semprini, presidente del Consorzio Riccione Sport, realtà che associa oltre 100 hotel, molti dei quali in attività lungo tutto l’arco dell’anno. "L’idea del Consorzio è nata mutuando da un altro contesto territoriale il concetto dell’incremento della produttività dei contenitori sportivi di cui Riccione già dispone. La necessità di fare gioco di squadra, unire le forze di due componenti molto differenti tra loro, il pubblico da un lato e l’imprenditoria alberghiera dall’altro, creando al contempo una squadra realmente capace di ‘mettere mano’ al patrimonio strutturale esistente, può fare e fa la differenza nel momento in cui si avviano i rapporti di collaborazione con le federazioni e le principali realtà sportive del nostro Paese. In più, si mantiene sempre alta l’attenzione sulla qualità complessiva delle strutture; sul livello di accessibilità, sicurezza e fruibilità nonché di manutenzione indispensabile ai fini della loro preservazione negli anni".

La collaborazione diventa vincente quando la si espone ai soggetti con cui organizzare eventi. "La risposta degli interlocutori, quando illustriamo le potenzialità dell’impiantistica sportiva riccionese e aggiungiamo l’ulteriore riferimento alla struttura congressuale, è ottima. Fin dalla prossima occasione d’incontro con quanti formalizzeranno la volontà di portare a Riccione eventi di particolare rilievo, non avrò dubbi dal voler al mio fianco chi rappresenta il PalaRiccione. Dobbiamo dare enfasi alla nostra comunicazione e far conoscere alle federazioni quanto è disponibile sul territorio". Dal Palas puntualizzano che "chi realizza manifestazioni di grande richiamo chiede interazioni veloci, l’essere supportato da ottime professionalità e da una rete dalle comprovate capacità tecnico-logistiche. Il PalaRiccione è la soluzione più immediata e ‘naturale’: è al centro della città e fornisce soluzioni esaustive in quelle circostanze in cui occorrono spazi attrezzati dedicati a convegni, seminari, celebrazioni o ricorrenze a corollario e completamento degli eventi sportivi".