La street art lascia ’tracce’ a Pavullo

È considerata all’unanimità fra i migliori artisti di street art italiani ed è sempre più apprezzata dalla critica e dal pubblico.

Alessandra Carloni, classe 1984, romana, ha scelto Pavullo nel Frignano per la sua prima esposizione in Emilia-Romagna. La Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale (via Giardini 3) inaugura sabato 1° marzo alle 16 la mostra ‘Tracce’ dell’artista Carloni, che presenta oltre quaranta opere, tra pittura, video e skateboard. L’esposizione, a cura di Simona Negrini, responsabile delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, si presenta come un viaggio oltre il tempo e lo spazio, nel quale il visitatore potrà perdersi tra colori e forme accattivanti, mondi irreali popolati da macchine volanti, curiosi personaggi dai colori vividi ed avvolgenti, animali fantastici e città metropolitane sospese nel vuoto traboccanti di un verde foresta. Dunque, quello che potranno vedere i visitatori sono oltre quaranta ‘Tracce’, scelte per raccontare un percorso creativo ed artistico maturato negli anni, che nasce da una attenta ricerca stilistica di Alessandra, dove segno e parola si uniscono. Tutti i soggetti prediletti dall’artista romana saranno in mostra: il viaggio, l’ibrido umano, le maschere, l’arte urbana. Un viaggio emozionale che susciterà nel visitatore suggestioni ed interrogati sui significati profondi del rapporto uomo-città, uomo-natura, uomo-tecnologia. Una pittura diretta la sua, dalla tavolozza multicolore che racchiude chiare simbologie e una semantica di grande attualità. Un linguaggio artistico eclettico, quella di Alessandra Carloni, che spazia tra la pittura ad olio, il disegno e la street art realizzando opere murali, anche monumentali, in Italia e all’estero. In concomitanza all’inaugurazione della mostra è prevista, alle 16, l’esibizione in galleria dell’eclettico violinista Denis Zannani. Infine, in occasione della esposizione, che sarà visitabile fino al 5 maggio prossimo, alla Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale, oltre alle consuete visite guidate per le scuole di ogni ordine, sono previsti tre incontri in galleria rivolti al pubblico: sabato 22 marzo, 12 aprile, 3 maggio, tutti alle 16.30. Alessandra Carloni si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008 con la cattedra di Celestino Ferraresi e si laurea nel 2013 in Storia dell’arte contemporanea, all’Università La Sapienza.

Dal 2009 Alessandra inizia la sua attività come pittrice e artista, esponendo in personali e collettive in gallerie di Roma e in altre città italiane, vincendo diversi premi e concorsi. In parallelo inizia la sua opera anche come street artist, realizzando opere murali a Roma, Milano, Firenze, Torino, Marsala, Sulmona, Savona, Venezia, Rovigo, Lussemburgo e Caserta e vincendo premi e riconoscimenti. Ha esposto le sue opere presso importanti istituzioni e musei pubblici nelle più importanti città italiane. Oggi vive e lavora a Roma.

Maria Silvia Cabri