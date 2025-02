La ’Thea Maris’ di Masotti

"È un’esplorazione visiva dell’armonia e della bellezza, della transizione dall’adolescenza all’età adulta, dove tutto muta". Anna Caterina Masotti descrive così la sua mostra Thea Maris | Risonanze del Mare, curata da Alessia Locatelli e organizzata da Laura Frasca, ospitata fino all’11 febbraio alla Conserva Valverde. Il mare, simbolo di rinascita e cambiamento, fa da sfondo a una narrazione che mescola mito e realtà. "Il mare rappresenta la trasformazione e racconta il passaggio dell’adolescenza. Sofia, mia figlia e protagonista delle foto, emerge dalle onde in un’immagine che richiama il mito di Afrodite, che nasce dall’acqua. Ho reinterpretato pose ispirate alle statue di Prassitele, collocandole in un contesto contemporaneo. Maratea, il luogo che fotografo, è significativo per me: mia madre mi portava lì quando era incinta di me, e oggi ci torno con Sofia", spiega la fotografa.

Il legame con l’acqua si riflette anche nel luogo che ospita la mostra, la Conserva Valverde (spesso chiamata I Bagni di Mario), progettata per alimentare la Fontana del Nettuno. Tra le venti immagini in bianco e nero, alcune sono stampate su tele di chiffon seta e arricchite da ricami in filo lurex ramato che accentuano i giochi di luce, altre sono proiettate sulle pareti della Conserva. Insieme creano un allestimento che coinvolge tutti i sensi: le immagini sono accompagnate dai suoni del mare, da video mapping, dal profumo di acqua salata e dalla musica di Max Richter, creando un’esperienza immersiva. Il progetto, parte del programma ufficiale di Art City, sarà visitabile anche durante l’Art City White Night di sabato, con apertura prolungata fino a mezzanotte.

Alice Pavarotti