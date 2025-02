’La vita reale’ ad Alchemilla

Anche Palazzo Vizzani, sede dell’associazione Alchemilla, apre le sue porte al pubblico In Our Real Life, personale dell’artista olandese Jason Hendrik Hansma, a cura di Gabriele Tosi. La distinzione tra natura e città si dissolve. I fiumi invadono le cantine, il vento scardina le finestre, il fuoco brucia le porte. La terra danza, i luoghi chiusi fanno paura. La ricerca dell’artista che vive a Rotterdam, esplora l’interstizio e il liminale. Pescando da un’ampia gamma di riferimenti e materiali, il suo lavoro affronta gli standard architettonici, culturali e fisici pensando come l’opera d’arte agisca fuori dalle norme. Orari: da oggi al 9 febbraio, dalle 11 alle 15. Ingresso libero.