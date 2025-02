Lago delle More, riparte la stagione di pesca

Riparte la stagione di pesca alla trota, nella splendida cornice del ‘Lago delle More’ sotto Serramazzoni, impianto sportivo situato a pochi chilometri dal centro del paese.

Il laghetto, chiuso a gennaio perché completamente ghiacciato, ha riaperto da alcuni giorni e offre la possibilità di pescare trote e altri pesci d’acqua dolce, come le carpe o i pesci gatto nel periodo estivo. A gestire l’attività è l’Associazione Sportiva Dilettantistica omonima, presieduta da Nicole Manfrendini che l’ha fondata, insieme a suo padre.

Il 2025 segna la terza stagione consecutiva per gli appassionati di pesca, dopo l’apertura avvenuta a marzo 2023, alla fine di un travagliato iter burocratico che aveva ‘bloccato’ per diversi anni la concessione dell’attività. Il ‘Lago delle More’ – di proprietà del Comune – è l’unico invaso dedicato alla pesca sportiva in questa porzione dell’Appennino.

Per accedere all’impianto è necessario munirsi della tessera di socio della ASD, al costo di 5 euro, che ha validità annuale. Nel 2024 i soci iscritti sono stati circa 800 e arrivano un po’ da tutta la provincia e oltre, con alcuni appassionati che hanno fatto fino a 100 chilometri per pescare al ‘Lago delle More’.

Molti sono i giovani iscritti, specialmente appassionati di ‘carp fishing’, una tecnica per la pesca a fondo degli esemplari più gradi e diffidenti di questi affascinanti ciprinidi. L’ASD ‘Lago delle More’ promuove anche, nella stagione fredda, delle ‘gare’ alla trota.

La ‘cattura’ più grande? Finora, una trota iridea di oltre 4 chilogrammi e una carpa regina di quasi 9 chili.

Per il 2025, i soci stanno organizzando diverse attività, specialmente nel periodo più frequentato dai turisti che, oltre a pescare, vengono qui per dedicarsi anche al trekking e al cicloturismo. Il primo ‘turno’ di pesca, al lago, inizia alle ore 7.30 di mattina e dura dalle 3 alle 5 ore. La chiusura è fissata invece alle 19. Nel confortevole ‘circolo’ posto a fianco al lago, in legno, c’è anche un bar e lo spazio per qualche partita a carte o per godersi un aperitivo con vista panoramica sulle montagne circostanti.

"L’attività è molto apprezzata – racconta Nicole Manfredini – e abbiamo un buon numero di soci.

Tra l’altro ci sono veramente molti bambini che vengono accompagnati da genitori e nonni.

Anche per questo motivo abbiamo pensato di promuovere quest’anno, per la prima volta, un ‘corso’ dedicato ai più piccoli, con un po’ di teoria e di pratica sulle tecniche di pesca, tenuto da alcuni soci volontari.

Un’iniziativa importante per avvicinare i ragazzi a un’attività all’aria aperta sana e divertente".

Matteo Giannacco