Landini, dalla folgorazione a Dylan Dog "Il fumetto creazione del ’pensiero laterale’"

di Matteo Giannacco

La nona arte, il fumetto, ha sedotto generazioni intere, di grandi e piccini. In Italia arrivò come un ‘tornado culturale’ dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, portando con sé supereroi, indiani & cowboy e grandi avventure. Riscuotendo un enorme successo popolare e, contemporaneamente, appassionando tanti intellettuali, come ad esempio Umberto Eco che diceva: "Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se desidero impegnarmi leggo Corto Maltese". Tra i personaggi di Sassuolo che forse (ancora) non tutti conoscono c’è Stefano Landini, un ’fumettista’ di quelli seri… Un tipo che lavora con la Marvel, DC Comics, Sergio Bonelli e insegna alla Scuola Internazionale di Comics a Reggio Emilia. Un ’ragazzo’ di quarantasei anni che vive insieme alla sua numerosa famiglia a San Michele dei Mucchietti, paesino vicino a Sassuolo. Il suo esordio risale alle pagine di Lanciostory (2005) e Skorpio. Recentemente è stato l’autore della splendida illustrazione per la rassegna ‘Sassuolo Comics & Sport’ promossa da Comune e Proloco. I suoi disegni e le sue storie sono state pubblicate in diverse lingue in giro per tutto il mondo. Ha lavorato anche per la Disney company, per il merchandising dei Pirati dei Caraibi 3 e Star Wars, anche sui fumetti e in particolare su un progetto dedicato a Darth Vader. É autore anche di una graphic novel su ’La banda della Magliana’ per l’editore ‘Becco Giallo’ ed è riuscito a firmare, come autore, un intero numero del celebre ed intramontabile Dylan Dog…. Successi che, oggi, ne fanno uno degli autori di fumetti più importanti del panorama nazionale.

Come ha iniziato a disegnare?

"Il disegno è un mezzo di comunicazione molto potente e sin da piccolo il mio approccio è stato molto profondo. Ricordo benissimo che chiedevo a mio fratello di disegnare per me, essendo più grande, aveva già un bel tratto e vedere quella matita che, scivolando sul foglio, creava mondi fantastici, a me dava una vera e propria serenità interiore. Ero in quinta elementare e da quel momento ho avuto chiaro quello che sarebbe stato il mio percorso. Iniziai a disegnare e da allora non ho mai smesso".

Quali fumetti leggeva da ragazzo?

"Iniziai a leggere fumetti in prima media, il primo ’amore’ è stato per Akira di Otomo. Fu un’esplosione di stimoli, capii che non era solo il disegnare quello che volevo fare, ma disegnare fumetti. Capii che era un linguaggio a parte, una comunicazione diversa che il disegno poteva avere. Dopo quella lettura, passai a leggere qualsiasi fumetto mi passasse sotto mano. Legandomi molto al genere Manga e quello Italiano".

Sassuolo ha influenzato in qualche modo il suo talento di disegnatore?

"No, Sassuolo, non ha influenzato il mio desiderio di disegnatore, né tantomeno mi ha stimolato a farlo. Posso solo dire che mi ha in un qualche modo insegnato a credere in un percorso che, sin dall’inizio, ti deve portare ad avere un approccio di ‘pensiero laterale’. E questo ha cambiato il mio modo di vivere, non solo il disegno".

Disegnatori si nasce o si diventa?

"Disegnatori si nasce... e io lo nacqui. Scusa, ma sono appena rientrato da Napoli e non ho resistito ad omaggiare De Curtis...".

Cosa insegna nei suoi corsi ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere?

"Quello che mi piace insegnare è come avere un rapporto sano con questo lavoro e il suo mercato che il più delle volte si fonde con la passione… e l’approccio che si ha sulla vita in generale. Oltre, ovviamente, ad insegnare le cose più tecniche e pratiche che ci si aspetterebbe a corsi come il mio. Anatomia, prospettiva, inchiostrazione, storytelling".

Che futuro hanno i comics?

"Il futuro dei fumetti credo che sia in fase di profondi cambiamenti, dovuti a svariate cose, tra le più importanti, l’approccio che la gente ha verso i media dell’intrattenimento, l’avanzare di nuove tecnologie, come l’Ai, e non ultima, la crisi economica nel sistema occidentale".

Quali sono i fumettisti che apprezza di più in Italia?

"I fumetti che apprezzo di più a livello nazionale sono senza dubbio Dylan Dog (con i suoi alti e bassi:), Tex Willer, e alcuni lavori che hanno fatto autori come Gipi".

Legge ancora fumetti? Un titolo che le è piaciuto particolarmente nell’ultimo anno?

"Certamente. Leggo sia fumetti che libri e riviste. Ne leggo ancora tanti, a dire il vero,e mi sa che lo farò per tutta la vita. Un’opera che ho letto ultimamente e che consiglierei, anche a chi non è avvezzo alla lettura dei fumetti, si intitola ’Il mondo senza fine’, edizioni Oblomov di Jancovici, e Blaine".