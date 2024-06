L’arte in famiglia. Adele e Vittoria, gemelle pittrici a 7 anni: "Dipingere ci diverte"

A Riccione è esplosa l’arte grazie a due giovanissime pittrici. Si stanno facendo conoscere a tutti con il nome di Twins’Heart. Creano tele, espongono, sognano in grande e hanno solo 7 anni. Adele e Vittoria Spadini sono le gemelle che da due mesi portano le loro creazioni a contatto con il pubblico. Le loro mostre hanno come scopo unire e creare connessioni solidali per fare beneficenza. Un progetto nato per gioco durante gli anni della pandemia quando avevano soli tre anni. Chiuse in casa, senza interazioni e con gli asili chiusi, hanno iniziato a creare grazie ad un’idea della madre. "Ho iniziato a proporre alle bambine tele, pennelli, colori e musica per distrarle e intrattenerle ogni giorno – spiega Lucia Zuccarello, mamma di Vittoria e Adele – Si sono appassionate alla pittura e da lì è nato il gioco delle tele gemelle. Ognuna aveva una tela dove potersi esprimere liberamente. Finito l’isolamento abbiamo deciso di proseguire con un percorso di home schooling, una sorta di laboratorio asilo dove sperimentare arte, gioco e musica con l’aiuto di un’insegnante". La prima vera esposizione è avvenuta lo scorso anno a Portoverde. "Sono stata contattata da una cara amica che stava cercando aiuti da inviare ai bambini colpiti dall’alluvione – prosegue Lucia – Adele e Vittoria mi hanno sentita parlare con lei e hanno proposto una mostra di beneficenza. Su due piedi è nata un’asta di raccolta fondi in cui hanno partecipato amici, familiari e compagni di scuola. Da quel momento è nato il logo Twins’Heart, le bambine hanno capito che divertendosi è possibile anche fare del bene e hanno iniziato a giocare con le tele ancora di più. In un anno ne hanno realizzate 100 e da questa primavera abbiamo organizzato una mostra all’Hotel Corallo insieme al Centro 21, una a Perugia e una a Le Befane Shopping Centre". Lucia sostiene e asseconda la grande passione delle figlie, tra pasticci casalinghi e gite nei musei. Dipingono con tempere, stucco, glitter, colle e materiali naturali. Uniscono diverse tecniche artistiche e strumenti di ogni tipo, dai pennelli alle cazzuole.

Adele, Vittoria come vi sentite quando dipingete?

A: "Mi sento felice e mi diverto". V: "Quando dipingo mi rilasso e anche io mi diverto".

Amate molto l’arte, avete dei pittori preferiti?

A: "Picasso, Frida Kahlo e Van Gogh". V: "Mi piacciono Kusama, Gaudì e Van Gogh".

Qual è stata l’esperienza più emozionante fino ad ora?

A: "Vedere la Monnalisa dal vero a Parigi". V: "La mostra che abbiamo fatto a Le Befane…"

Qual è il vostro sogno nel cassetto?

A: "Diventare una pittrice famosa". V: "Vorrei una galleria d’arte tutta per me e per mia sorella. Però mia sorella farà la direttrice!".

Tra i progetti a cui stanno lavorando, le bimbe hanno iniziato ad associare ad ogni quadro una Barbie dall’outfit a tema. L’arte si unisce al gioco nelle loro creazioni, pronte per essere esposte e condivise.

Debora Grossi