L’assistenza integrativa L’impegno di Campa: "Qualità e rapidità le parole d’ordine"

di Donatella Barbetta Bologna è la città italiana in cui si vive meglio ed è al primo posto anche per la salute. Quali sono i motivi? "Certamente nelle strutture sanitarie di Bologna, sia pubbliche sia private, è presente un personale medico di livello molto elevato, quindi in grado di offrire prestazioni adeguate ai bisogni di assistenza. Ritengo, poi, molto importante l’interazione tra le strutture pubbliche e quelle private, e le possibilità di accesso alle prestazioni fornite da una mutua sanitaria quale la Campa", risponde Federico Bendinelli, da 2018 nominato presidente della Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi dal consiglio di amministrazione, un ritorno al vertice dopo il primo periodo dal 1992 al 2009, quando aveva ricoperto lo stesso incarico. Campa è nata sotto le Due Torri nel 1958, con quale finalità? "Il ruolo di Campa è quello di assicurare ai propri assistiti la possibilità di accesso immediato alle prestazioni, con la possibilità di ricorso a un numero molto elevato di medici e di strutture sanitarie appositamente convenzionate cui possono accedere, ma senza alcuna limitazione alla libertà di scelta della struttura e dei medico preferito anche se non convenzionati". In 65 anni come si è evoluta la Campa? "Al momento della sua fondazione,...