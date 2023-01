Laureati e diplomati da record Su natalità e medici di base si può ancora migliorare

di Marco Signorini

Medaglia d’oro per istruzione e sanità dove Emilia-Romagna e Toscana la fanno da padrone. A ’tallonare’ le Due Torri nella graduatoria ci sono infatti i ’cugini’ di Modena con Pisa, Parma e Firenze che si piazzano invece al quarto quinto e sesto posto, subito prima di Milano.

La graduatoria esamina diversi parametri tra cui la speranza di vita alla nascita, densità abitativa e il saldo migratorio totale con la differenza di iscritti e cancellati in anagrafe, ogni mille abitanti.

Lo studio prende inoltre in considerazione il numero di immigrati regolari residenti, gli iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani residenti all’estero) e l’indice di dipendenza strutturale.

Tra i parametri analizzati ci sono inoltre il quoziente di natalità con il rapporto tra nati e media della popolazione residente, ma anche l’età media al parto con gli anni della madre al primo figlio. L’analisi prende quindi in considerazione la qualità della vita delle donne (Bologna dodicesima) e il funzionamento del sistema sanitario.

Immancabile il parametro relativo alla gestione della pandemia che prende in esame il numero di casi di Covid ogni mille abitanti. Sotto la lente, quindi, il numero di medici specialisti ogni diecimila abitanti e quello dei medici di medicina generale ogni mille residenti (0,71, Bologna è 59esima)

Si apre poi il capitolo istruzione con lo studio che considera il numero di persone con almeno il diploma, quelle laureate e gli anni di studio.

Ed è proprio per quanto riguarda l’istruzione che Bologna dimostra di eccellere con 75,7 persone, tra 25 e 64 anni, che in percentuale hanno il diploma. Numero che scende a 44,3 per quanto riguarda i laureati considerando la fascia di età tra i 25 e i 39 anni. In entrambe le graduatorie Bologna è largamente prima seguita da Trieste.

Due Torri sul terzo gradino del podio anche per il numero di anni di studio.

Il saldo migratorio vede invece Bologna al quinto posto.

Tra i tasti dolenti dell’intero Paese c’è invece il tasso di natalità che è, purtroppo, tra i più bassi d’Europa.

In questo caso, secondo i dati Istat del 2021, a guidare la classifica è Bolzano con 9,70 nati ogni mille abitanti. In questo caso Bologna si piazza al 31esimo posto con una media di 6,90 leggermente superiore alla media nazionale che è di 6,49.

Un altro dei dati più interessanti è quello relativo alla speranza di vita. La media italiana è di 82,39 anni mentre Bologna si assesta a 83,27 (al sedicesimo posto).

Questione comunque di decimali con Firenze che si prende, in questo caso, la medaglia d’oro.

Uno sguardo quindi, all’immigrazione. In vetta in questo caso c’è Prato con gli immigrati che rappresentano il 22,64% della popolazione. Bologna, in questo caso, è all’undicesimo posto con il 12,48%. La media italiana è dell’8,22%.

Piuttosto elevata l’età media del parto che è di 32,9 anni (Bologna è 91esima in classifica) mentre la media italiana è di 32,36.