Le bagnanti di Giada . Piatti, ciotole e vassoi. Il mare di Riccione è diventato un’arte

Sinuose, eleganti, raffinate. Nuotano sulla ceramica bianca come la schiuma del mare o nel blu intenso delle profondità. Sono bagnanti vintage, dal sapore anni Cinquanta. Indossano costumi interi, cuffiette e salvagenti, rossi, blu o neri. Talvolta sono sedute di schiena con un cappello a tesa larga e scrutano l’orizzonte. Sono questi i soggetti immaginati, disegnati e dipinti su piatti e ciotole dall’illustratrice riccionese Giada Ricci, 35 anni, di stanza a Roma per amore e lavoro, ma con radici ben piantate nella Perla Verde. Le sue bagnanti sono un successo, nato, come racconta, un po’ per caso. "Posso dire di aver dato vita a questo progetto nel 2016, quando ho deciso di licenziarmi dall’agenzia di pubblicità per cui lavoravo".

Qual è il suo percorso?

"Sono un’illustratrice, mi sono diplomata al Liceo artistico Fellini di Riccione e poi ho studiato allo Ied di Milano, in seguito mi

sono trasferita a Roma, ho pubblicato anche libri per bambini, ho studiato grafica e ho iniziato a lavorare in agenzia, ma dopo quattro anni davanti al computer mi mancava dipingere".

È stata una scelta difficile?

"Mentre lavoravo avevo frequentato un corso di ceramica e lì è arrivata l’idea delle bagnanti. Ho preso sei mesi sabbatici, ho creato tutta la linea e ho iniziato a produrla. Una delle mie sorelle vedendo i lavori mi ha suggerito di partecipare a Rimini al mercatino Matrioska e ho venduto tutto".

Non se lo aspettava?

"È stata una bella sorpresa. Da allora di bagnanti ne vendo all’anno diverse centinaia".

Non si definisce ceramista.

"Sono una illustratrice, ho frequentato un corso di ceramica, ma per poter diventare una ceramista bisogna conoscere bene l’argilla e poi serve un laboratorio".

E quindi come fa?

"Disegno la forma del piatto o del vaso, ad esempio, fornisco le misure esatte dell’oggetto al ceramista, che è a Faenza, mi viene poi dato il prodotto grezzo e io dipingo su ceramica, poi in un secondo momento li porto a cuocere".

Il mare è il tema centrale.

"Tutta questa linea è la mia Riccione. Alle bagnanti nel tempo si sono affiancate le righe, le cabine, le sdraio, gli ombrelloni. Il mare e la spiaggia mi hanno ispirato e continuano a farlo".

È riuscita a trasformare il suo amore per la pittura in un lavoro.

"Continuo a lavorare come grafica per un’agenzia, ma sono riuscita a raggiungere questo obiettivo. Vendo le mie creazioni soprattutto nei mercatini. Ho avuto richieste da Cina, Germania e Francia, i social aiutano molto".

Con le sue bagnanti l’estate dura tutto l’anno…

"L’idea è quella, soprattutto per gli amanti del mare, e c’è anche chi ha comprato i ciondoli a forma di bagnante o di cabina per decorare l’albero di Natale".

Lina Colasanto