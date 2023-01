Le Due Torri ancora in top ten Vola il tasso di occupazione Sempre meno i giovani ’neet’

"Affari e lavoro" si conferma un settore fertile per la città di Bologna, che in questa graduatoria, secondo l’indagine del Sole 24 Ore, può vantare una tra le prime dieci posizioni. Il capoluogo emiliano, infatti, ha guadagnato per l’esattezza la settima posizione, con un punteggio medio pari a 545,6 (632,1 quello di Milano, prima in classifica).

Quindici gli indicatori che hanno portato a questo risultato, a partire dal tasso di occupazione, fino all’imprenditorialità giovanile, passando per le imprese straniere. Bologna, infatti, ha registrato una tra le più basse percentuali di "neet", cioè giovani che non studiano né lavorano, pari al 10,9%, seconda solo a Verona.

Un grande risultato, ma non l’unico. È un altro indicatore infatti a vedere la città felsinea tra le migliori, ovvero il tasso occupazionale (dai 20 ai 64 anni): soltanto Bolzano è riuscita a fare meglio.

Secondo posto a pari merito, invece, per quanto riguarda l’indice "partecipazione alla formazione continua", con un punteggio pari a 773,33, come Trieste.

Nel dettaglio, quindi, non è stata afferrata alcuna medaglia d’oro nei diversi indicatori del settore, ma ben tre argenti: allo stesso tempo, in nessuno dei quindici Bologna si è posizionata fra le ultime cinque città. Risultati che hanno così consentito al territorio di piazzarsi in settima posizione all’interno di questa "classifica di tappa": al primo posto, invece, Milano – che su sette dei quindici indicatori di questo settore si è affermata nella top ten – seguita come l’anno scorso da Trieste.

Roma, invece, è sul terzo gradino del podio, scalando ben sette posizioni, poi Prato, Monza e Cagliari. Alle spalle di Bologna, troviamo invece Venezia, Firenze e Rimini: nelle prime dieci posizioni, quindi, nove territori appartengono al Centro e al Nord Italia, che ne schiera sei, con due a testa per Lombardia ed Emilia-Romagna. Nelle ultime tre posizioni, invece, troviamo Taranto, Campobasso e Rovigo.

Nemmeno Trieste, medaglia d’argento, conquista un primario tra gli indicatori, ma è terza per startup innovative e nuove imprese iscritte, mentre finisce seconda per la quota di imprese straniere (dove al primo posto c’è Prato) e per la percentuale di popolazione in età attiva che partecipa a progetti di formazione continua, superando di poco Bologna.

Così, dopo Milano e Roma – che finisce nelle prime dieci per iscrizioni di nuove imprese, percentuale di imprese straniere e densità di posti letto nelle strutture ricettive (dove è settima, prima è Rimini e seconda è Venezia) – per gli affari e il lavoro i grandi territori sono rappresentanti anche da Bologna e Firenze.

Risultati che fanno quindi ben sperare, seppur la capitale felsinea, rispetto all’anno precedente, abbia perso tre posizioni, scendendo dal quarto al settimo posto nella stessa graduatoria.