Le poesie di Boiardo diventano versi rap

La poesia di Matteo Maria Boiardo diventa musica, ritmo, parole che vibrano nell’aria. E questa volta lo fa in un modo del tutto inedito: attraverso il rap. Un gruppo di studenti dell’istituto superiore Gobetti di Scandiano, guidati dal professor Alessio Mariani, in arte Murubutu, ha trasformato i versi del poeta scandianese in un brano originale, mescolando la potenza della tradizione con l’energia dell’hip hop. E ora il risultato di questo straordinario esperimento è pronto a uscire dalle aule per conquistare il pubblico: il brano rap ispirato a un episodio de L’Inamoramento de Orlando sarà presentato ufficialmente al FestivaLove.

Il laboratorio, promosso dal Centro Studi M.M. Boiardo in collaborazione con il Gobetti, ha offerto agli studenti un’occasione unica: leggere, interpretare e riscrivere un classico della letteratura attraverso il linguaggio della musica urbana. Un ponte tra passato e presente che ha dimostrato come la cultura possa reinventarsi e parlare alle nuove generazioni.

"Vogliamo portare Boiardo fuori dalle pagine, renderlo vivo e attuale", spiega l’Assessora alla Cultura Lorena Lanzoni. "Il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani con strumenti moderni e appassionanti, come la musica rap, la street art e il graphic novel". L’entusiasmo del laboratorio non si esaurisce con la sua conclusione, ma trova il suo apice in uno degli eventi più attesi dell’anno: il FestivaLove 2025. Il brano realizzato dagli studenti sarà infatti protagonista della manifestazione, portando sul palco una nuova voce per Boiardo, fatta di beat, flow e poesia. Il Centro Studi M.M. Boiardo è da anni in prima linea per valorizzare l’opera del poeta scandianese, con iniziative che spaziano dalla pubblicazione integrale dei suoi scritti alla creazione di progetti innovativi come il graphic novel ispirato a L’Inamoramento de Orlando. A questi si affiancano attività che rendono la cultura accessibile e coinvolgente, come il Premio Boiardo, che assegna ogni due anni un riconoscimento a lavori creativi di studenti e tesi di ricerca accademica, e il progetto di street art, che ha già lasciato il suo segno sulle pareti della Fiera di Scandiano con opere ispirate ai personaggi boiardeschi. Grazie a iniziative come il laboratorio con Murubutu, la letteratura si libera dalla polvere dei libri e torna a essere viva, vibrante, capace di parlare alle nuove generazioni. E il FestivaLove 2025 sarà il palco perfetto per dimostrarlo.