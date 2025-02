Le Torri stella, una danza di luce e materia

Ci sono nuove Torri a Bologna. Sono quelle dell’opera Torri : Terra che in questi giorni in cui l’arte si espande in tante sedi della città occupano lo spazio centrale dell’Oratorio di San Filippo Neri, instaurando un dialogo con la sua architettura tardo-barocca e la sua storia, rinnovando i confini spazio-temporali del luogo. Ecco l’installazione site-specific degli artisti Grazia Toderi e Gilberto Zorio, a cura di Cristina Francucci, con testi di Gianfranco Maraniello, presentata in occasione di Art City dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Nel buio dell’Oratorio, le cinque punte delle due Torri Stella di Zorio – uno dei principali esponenti dell’Arte Povera italiana, affermatasi negli anni ’60 – si incontrano e si intrecciano in una danza scandita da simmetrie diverse. Realizzate con centinaia di blocchi bianchi di muratura sovrapposti, le torri creano un’alternanza di fessure, spiragli e aperture che stabiliscono un legame tra l’interno e l’esterno, trasformando lo spazio in un continuo dialogo tra materia e luce.

L’architettura dell’artista esprime il rapporto tra la realtà materiale e la dimensione simbolica, unendo forma e pensiero. L’opera di Zorio è un invito a superare i confini fisici e mentali che spesso limitano l’arte. A partire dal 1976, Zorio ha iniziato a proiettare in verticale, attraverso strutture architettoniche, una simbologia ricorrente nella sua ricerca: la stella a cinque punte. Questo simbolo è diventato la base di una riflessione artistica che si sviluppa nel continuo dialogo tra scultura e spazio architettonico. Modulare la scultura in relazione allo spazio significa, per Zorio, concepirla come un guscio dalle potenzialità infinite, capace di esaltarne la teatralità e di aprire nuove direzioni per l’esperienza sensoriale e intellettuale dello spettatore.

Le proiezioni We Mark di Grazia Toderi, interagendo con le superfici delle Torri Stella e dell’Oratorio di San Filippo Neri, mutano forma e disegno, rivelando diversi livelli di significato attraverso una propria spazialità e temporalità. Le immagini proiettate, composte da centinaia di fotogrammi sovrapposti, offrono una visione satellitare della Terra che, ruotando in continuo movimento, si trasforma in materia magmatica dal colore rossastro. La tonalità richiama il riflesso delle luci delle lampade al sodio che illuminano le città, così come la Cosmic Background Radiation registrata dal telescopio Planck, o ancora il magma terrestre o l’interno di un corpo umano. Questo contesto diventa il terreno ideale per esplorare la qualità intrinseca delle immagini di Toderi, che "indaga la natura del medium stesso come se fosse una sorta di potenziale affresco di luce in movimento". Illuminando le Torri Stella e modulando il raggio dei proiettori per esplorare lo spazio, Toderi guida il pubblico attraverso l’Oratorio di San Filippo Neri, rivelando, come scrive Gianfranco Maraniello, autore del testo del catalogo, "una stupefacente cosmologia, nella corrispondenza di orbite che tengono in equilibrio la contingenza dell’umano e l’aspirazione a un esaltante infinito".

Info: fino al 9 febbraio. Orari di ArtCity: oggi dalle 17 alle 24; domani, dalle 17 alle 24; sabato 8 febbraio (17-24); domenica (17-22).