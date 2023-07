"L’Ennesimo Film Festival è cresciuto con me E ora una docuserie per far rivivere il Carani"

di Paolo Tomassone

A dirlo non è un imprenditore del distretto della ceramica ormai al termine della carriera, ma un giovane innovatore, testardo e irremovibile, come lo era il protagonista de ‘Il barone rampante’ di Calvino, che è il suo libro preferito. Il sassolese Federico Ferrari, 35 anni, laureato in Scienze della Comunicazione e con lode in Scienze Storiche, otto anni fa ha dato il via nella vicina Fiorano all’Ennesimo Film Festival, una vera e propria impresa in uno dei settori più delicati e spesso bistrattati: la cultura.

Come preferisce essere definito Federico?

"Da adolescente sentivo di avere lo spirito di Cristoforo Colombo, ma di guidare una barchetta di carta. Che negli anni non è affondata grazie alla determinazione di porsi sempre nuovi obiettivi. La parte più stimolante di alzare l’asticella è poter coinvolgere sempre più persone nei progetti e lavorare in gruppo. Se penso all’Ennesimo siamo partiti in due e oggi coordino un team di oltre 60 persone. Una fatica tremenda che richiede un impegno costante. Ma nel mentre sto scoprendo come si fa il papà e questo ripaga di tutto".

Qual è la cosa che ama di più del suo lavoro?

"Avere l’opportunità di non smettere di conoscere e fare nuove esperienze. Il lavoro come Capo di Gabinetto della Provincia di Reggio mi aiuta tantissimo a gestire le complessità e ad avere uno sguardo di insieme sulla quotidianità. Così come l’affrontare gli imprevisti e gestire le emergenze e in questo con Giorgio (Zanni, ndr) ho imparato davvero tanto. L’associazionismo invece è stupendo per unire chi ha voglia di fare attività e partecipare direttamente al miglioramento della propria comunità per scriverne insieme il futuro".

Secondo lei c’è lo spazio a Sassuolo per elaborare nuove idee e proposte culturali in un territorio così tanto vocato al lavoro, all’economia, alla produzione di beni fisici e dire che non è solo ceramica?

"Assolutamente sì. La straordinaria dinamicità del territorio e la grande varietà di professionisti, servizi e beni sono strumenti fondamentali per sviluppare nuove idee culturali. La sinergia positiva che si rinnova ogni anno nell’Ennesimo Film Festival fra pubblico, privato e terzo settore ne è un esempio.

Serve ovviamente duro lavoro e la forte volontà di mostrare come eventi culturali di qualità possano portare benefici diretti e indiretti a tutto il territorio".

Quali opportunità hanno i giovani nel distretto?

"Quella di vivere in una realtà votata all’internazionalizzazione che spesso viene data per scontata. Sarebbe molto utile alla mia generazione un passaggio generazionale di saperi, anche sul come fare impresa, proprio perché viviamo in una culla da cui possono ancora nascere idee straordinarie che vanno stimolate e accompagnate: da un lato con lo studio, dall’altro con incentivi come il sostegno pubblico e privato a start-up. E fra le imprese, esistono anche quelle culturali".

Come è nata l’idea di Ennesimo Film festival?

"Insieme a Mirco Marmiroli e con il sostegno di Morena Silingardi e Marco Biagini abbiamo raccolto un vuoto sul territorio, con l’obiettivo sì di divertirci, ma di provare a costruire una palestra di formazione per nuove professionalità e opportunità ancora sconosciute al Distretto. E da bravi idealisti, dare vita a un movimento che trasformi il modo in cui le persone vedono il mondo, attraverso il cinema".

Dopo otto edizioni che bilancio si sente di fare? Quali sono gli aspetti che più la convincono?

"L’aver costruito un evento popolare e inclusivo. Ovvero aperto a tutti senza distinzioni, che unisce la dimensione internazionale a quella locale per rendere Fiorano un luogo dove nasce il cinema. Il progetto più emozionante è l’Ennesimo Academy che ha già accompagnato oltre 10mila studenti e insegnanti (dalle scuole di infanzia all’università) in un percorso di educazione all’immagine per decodificare i filmati a cui siamo sottoposti quotidianamente e analizzarli in modo critico e collettivo".

Diversi anni fa lei ha scritto il libro ‘Io e D’ col quale ha raccontato qualcosa di molto personale. E poi ne ha fatto anche uno spettacolo. Che risposta c’è stata da parte del pubblico?

"Scrivere del Signor D è servito inizialmente a me stesso. Quando ho scoperto a 20 anni di essere diabetico ho faticato ad accettarlo. Anche qui ho iniziato da solo a scrivere per poi essere coinvolto in un bellissimo periodo di confronto, grazie alle preziose associazioni legate ai centri territoriali, e scoprire che posso fare tutto quello che facevo prima, soltanto con un po’ di fatica in più. Da questo vortice è nata l’idea di presentarlo con uno spettacolo, grazie al sostegno della compagnia ‘Hot Minds’".

Adesso sta producendo una docuserie sul Teatro Carani. Anche in questo caso, come le è venuta l’idea?

"L’idea nasce dalla mia tesi di laurea, uno studio inedito sul tempo libero a Sassuolo, pubblicata da Incontri Editrice. Oggi in un momento di complessità per il mondo della cultura la Fondazione Teatro Carani va in controtendenza, recupera un teatro costruito 90 anni fa e lo rilancia con un progetto avveniristico. L’obiettivo della docuserie è di accompagnare quanto sta facendo la Fondazione per contribuire a farlo rivivere. E lavorare insieme alla mia comunità per non guardare solo al glorioso passato, ma gettare nuove basi per il futuro della città".