Leonardo, icona di eleganza per 800mila fan "Look fondamentale, è il biglietto da visita"

di Maria Silvia Cabri

L’eleganza e il buon gusto li ha nel Dna, fanno parte del suo patrimonio genetico, trasmessogli dai suoi genitori e dall’adorata nonna. Leonardo Glauco Maini Barbieri, 22 anni, carpigiano orgoglioso della sua città, sta spopolando sui social come influencer, raggiungendo oltre 800mila followers tra Tik Tok e Instagram. Nessuna ostentazione o snobismo: Leonardo ha fatto della sua eleganza (sia nell’estetica che soprattutto nei modi) la sua cifra stilistica. "Bellezza, pudore, educazione e rispetto" sono i quattro suoi capisaldi, che quotidianamente cerca di trasmettere ai suoi fan, nella ricerca di un mondo capace di "apprezzare e valorizzare il bello in tutte le sue declinazioni". Tra le altre cose sfoglia per i fan libri antichi, di cui è appassionato.

Lei è diventato un autentico ‘personaggio’: come nasce il Leonardo conosciuto a livello nazionale?

"Tutto nasce da un mio personale bisogno: riportare la bellezza nel mondo, dove oggi impera lo scialbore, l’abitudine al brutto, modelli brutti, abiti come stracci. Voglio sconfiggere tutto questo mediante l’arte, la moda, la filosofia, il cibo. Una bellezza a 360 °, poliedrica, che io voglio portare e già porto nella mia vita e anche nei social, veicolando un messaggio da comunicare al mondo per far comprendere che esistevano dei canoni che meritano ancora di essere seguiti. Oggi pare imporsi un mondo incentrato sull’equality, ma in realtà non siamo tutti uguali, ognuno è diverso e splende per la propria unicità, che non deve però andare a scapito di altri".

Che ruolo hanno i social in tutto questo?

"Fondamentale, perché mi permettono di arrivare con il mio messaggio a più persone.

Grazie ai social condivido le mie avventure, le giornate tipo, il tè delle cinque rigorosamente con il latte, le esperienze: dalle sfilate al piatto di fegato alla veneziana gustato all’Harry’s Bar Cipriani di Venezia".

Lei ha conosciuto anche la ’regina’ degli influencer …

"Si, ho incontrato Chiara Ferragni al Four Seasons di Milano: lei pranzava, io stavo bevendo un tè. Si è mostrata da subito molto disponibile e carina".

Followers ma anche haters: che rapporto ha con loro? "Non attribuisco loro alcuna importanza, perché la toglierei alle persone che mi vogliono bene e mi sostengono. Considerare gli haters sarebbe mancanza di rispetto verso i miei fan; reputo che siano le solite persone invidiose, nullafacenti, che criticano senza conoscere. Poi magari mi incontrano dal vivo e mi chiedono di fare la foto l’insieme". Che rapporto ha con Carpi?

"I miei concittadini mi sostengono e io sostengo Carpi, la porto su un piatto non d’argento bensì d’oro. Amo la mia città di origine e cerco anche di sostenere le attività locali".

Ha 22 anni: come si definirebbe?

"Sono una persona pragmatica ma al tempo stesso eccentrica. Un dualismo che mi caratterizza: preciso, serio, ma anche molto vivace, allegro, spensierato senza però cedere agli estremi. Sono molto equilibrato e, soprattutto, mai ipocrita".

Il look, il modo di vestire: quanto è importante?

"Fondamentale! Dicono che ‘l’abito non faccia il monaco’: dissento! Se l’abito non facesse il monaco, la moda non esisterebbe. Il modo di vestirsi è il primo biglietto da visita: ogni persona dovrebbe dedicare tempo a se stessa, fermarsi sempre qualche minuto allo specchio e porsi la domanda: ‘Come mi presento al mondo?’. Mi guardo e mi chiedo: ‘Se io mi vedessi in giro mi farei dei complimenti?’. Se la risposta è positiva esco, altrimenti no. In ogni caso, l’importante è essere liberi di vestirsi come si vuole senza mai cadere nel ridicolo: ci sono delle regole, negli abiti, nelle forme e nelle misure ed è fondamentale lo studio, consultare libri di moda, guardare le sfilate, informarsi. Occorre sapere portare un abito: mia nonna Mariangela, la mia più grande fan, dice sempre ‘non farti portare dagli abiti, ma devi essere tu a portare in giro un abito’".

Quanto tempo impiega a scegliere il suo look quotidiano? "Pochissimo, perché io so già quello che mi sta bene. Ho il dono del buon gusto, con naturalezza io so cosa va bene e cosa non va bene. Sono anche stato definito ‘arbiter elegantiarum’". E’ stato un ‘apripista’ nell’uso della borsa da parte degli uomini.

"Io sostengo la libertà senza mai esagerare: perché una persona con una perfetta giacca Armani non può avere una borsa solo perché uomo? Fondamentale è non ascoltare le critiche perché quelle arrivano dal basso, ma soltanto i consigli dall’alto, quelli sì che mi hanno portato al successo! Spero che oltre ai miei suggerimenti di moda le persone sappiamo anche percepire i messaggi che voglio lanciare: avere tanto seguito significa anche avere tanta responsabilità. Quattro sono i pilastri apparentemente semplici ma complicati da comprendere e mettere in pratica: la bellezza, il pudore (che manca sempre di più), l’educazione, il rispetto".

Gli studi nel campo nella moda (all’Its ForModena) e ora è personal shopper e stylist: cosa vede nel suo futuro?

"Il mio sogno è diventare un fashion designer, non solo concentrato sulla moda, ma un designer a tutti gli effetti, dall’arte al cibo, per esaltare la bellezza in ogni suo aspetto. Tra le mie passioni, oltre alla moda, ci sono la storia dell’arte, i libri antichi e tutta la musica, specie la lirica".

Alcuni consigli per i suoi fan? "Il nero sta bene con tutto, e in secondo luogo, mai avere paura di essere se stessi. Se si è convinti di un’idea si può andare contro tutti, ma poi la vita ripagherà, e mai vergognarsi di se stessi, anzi occorre ‘vantarsi’ di essere se stessi al naturale. Io ultimamente ho intrapreso un percorso di dimagrimento grazie al mio personal trainer Roberto Vecchi della palestra ‘Forma’: in sei mesi ho perso 30 chilogrammi. Ci ho creduto e non mi sono mai vergognato di dirlo, è stata una rivincita personale e la vita ora mi ripaga. Di recente mi sono avvicinato anche al volontariato. Ho scelto di diventare volontario della Croce Blu per portare il mio personaggio vicino al mondo del sociale, un ‘Leonardo sociale’. Sono un volontario diciamo ‘ad honorem’, per incitare altri giovani a presentare la domanda all’associazione".