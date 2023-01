L’esempio di Bimbo Tu "Da anni in prima linea per aiutare le famiglie di piccoli ricoverati"

"Anche se Bologna è al primo posto per la sanità, c’è ancora molto da fare, non tanto nel sistema sanitario, ma piuttosto nel sistema di accoglienza e integrazione del malato e del suo caregiver. Il malato è uno, ma attorno a lui c’è una costellazione di persone che non vengono considerate e che hanno necessità concrete importanti, perché spesso il malato viene da fuori città o addirittura fuori regione". Così Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu.

Perché ha deciso di fondare un’associazione?

"Tutto è iniziato da un’esperienza personale. Quando il mio secondo figlio si è ammalato, un tumore alla testa, aveva solo 3 anni e mezzo, il grande ne aveva 5. La vita della nostra famiglia ha subìto un drastico, radicale cambiamento: io e mia moglie abbiamo lasciato il lavoro, il mio primogenito ha dovuto lasciare la scuola e, dopo l’intervento a Bologna in Neurochirurgia pediatrica, tutti ci siamo trasferiti a Milano per proseguire il percorso di cura. Una volta superato quell’anno e mezzo terribile, quando nostro figlio è stato dichiarato fuori pericolo, le esperienze che avevamo vissuto, le persone che avevamo conosciuto, le altre famiglie, i piccoli coetanei che erano ricoverati insieme a mio figlio, ci hanno convinti che dovevamo restituire la grazia che avevamo ricevuto: molti ’compagni di viaggio’ di mio figlio non ce l’hanno fatta, è per loro che esiste Bimbo Tu, per le loro mamme e per i loro papà: affinché non debbano vivere gli innumerevoli disagi che noi abbiamo trovato sul nostro percorso. Avere un figlio che rischia di morire è già straziante di per sé. In un momento così, un genitore dovrebbe dedicare ogni singola energia che gli resta al suo piccolo, senza pensare ai soldi che mancano, ai permessi o le ferie da dover chiedere a lavoro, meno che mai a dover cercare un nuovo luogo in cui vivere, possibilmente vicino all’ospedale.

Qual è la caratteristica di Bimbo Tu?

"Affiancare le famiglie e i bambini nel percorso extraospedaliero. Aiutiamo nella parte logistica: soprattutto trasporti e alloggi non solo per uno dei due genitori, ma per la famiglia al completo. Sapere che la famiglia rimane unita in un momento così complesso è fondamentale anche per il piccolo malato. Altra caratteristica importante di Bimbo Tu è l’approccio: Bimbo Tu combatte. Ognuno di noi lotta per ogni bambino come se fosse il proprio".

Come è stata accolta l’associazione in città?

"Bene. Cittadini e aziende si sono resi conto che rispondevamo a necessità concrete: siamo stati accolti a braccia aperte".

Quali sono i punti di forza della sanità per i bambini?

"Tutti gli operatori sanitari: il loro cuore, la loro disponibilità, Il valore umano che riescono a mettere in campo, colma tutte le lacune del sistema. Certamente però, vanno messi in condizione di poter lavorare al meglio: le migliori sinergie, i progetti più importanti che abbiamo portato a traguardo, sono stati quelli costruiti con loro a quattro mani".

d. b.