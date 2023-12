Lezioni di sport . Isacco Mazzoli, il baby pugile con otto in latino

Quindici anni, fisico asciutto, gambe scattanti, la media dell’8 in latino al Liceo classico e una grande passione, il pugilato. Isacco Mazzoli è la giovane promessa della Boxe Riccione della Polisportiva. "Su di lui si possono dire poche e tante cose - racconta il suo allenatore, Ivan Cancellieri. Poche perché ha iniziato solo quest’anno. Si è avvicinato allo sport in modo pacato e tranquillo. Ma si può dire tanto sulla sua grande volontà. Per il poco tempo che si è allenato è molto bravo, si mette alla prova in tutti gli esercizi, è preciso e educato ma soprattutto ascolta e chi ascolta, impara e migliora. Non si tira mai in dietro, è partecipe e se salta un allenamento per studiare è davvero dispiaciuto".

Due ore e mezza di allenamento tutti i giorni, in palestra e in casa nei fine settimana. È nipote di due nonni che in passato avevano praticato boxe e arti marziali, ha voglia di crescere e di migliorarsi sia sul ring che a scuola. L’obiettivo di Isacco Mazzoli è diventare un pugile professionista e poter svolgere il lavoro che ama.

Ci vuoi raccontare com’è iniziata questa tua avventura sul ring ?

"Mi sono iscritto a gennaio di quest’anno. Ho sempre avuto una grande passione per gli sport da combattimento anche se ho praticato calcio per ben dieci anni. Quando quella foga è svanita ho deciso di provare con la boxe e mi è piaciuta sin da subito. Mi fa star bene fisicamente, ma soprattutto è riuscita a farmi stare bene mentalmente. Quando mi alleno e arrivo in palestra mi sento come se fossi a casa. Non è una distrazione dai problemi ma è una risoluzione".

In questi sette mesi però sei riuscito a portare a casa anche soddisfazioni, come al Campionato regionale - Trofeo Londero.

"Sì. Due settimane fa a Cattolica ho combattuto due incontri di Gym Boxe e sono andati molto bene. È stata la mia prima gara".

Ci sono altre competizioni in programma?

"Io continuo ad allenarmi ogni giorno. Se nel 2024 avrò la preparazione giusta sarà il mio allenatore a decidere se farmi gareggiare o meno in un incontro regolare".

Secondo te ci sono ancora pregiudizi sul pugilato?

"Molti descrivono la boxe come violenza e basta ma è sbagliato. La violenza è imporre il proprio volere con la forza su una persona che non è consapevole o d’accordo. Gli estimatori definiscono la boxe un’arte nobile, i pugili sono consapevoli dei rischi e non è vero che scatena l’aggressività perché gli allenatori e le palestre giuste ti insegnano ad utilizzare le arti marziali solo sul ring ma soprattutto ad avere consapevolezza e a controllarsi. In chi pratica la boxe c’è un grande rispetto per l’avversario e per lo sport in sé. Anche le persone più grandi ti trattano come loro pari, non ci sono gerarchie e la socializzazione è davvero importante. Tutto questo mi fa sentire bene e mi spinge a migliorare"

Oltre ad essere bravo sul ring dicono che tu sia bravo anche a scuola…

"Lo studio non sempre piace ma quello che viene dopo sì, quello che lo studio ti dà soprattutto fuori dalla scuola. Studiare mi fa vivere meglio, quindi ritengo che valga la pena impegnarsi".

Debora Grossi