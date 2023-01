L’impegno del prefetto Visconti "Lotta dura a spaccio, furti e rapine"

Prefetto Attilio Visconti, nel capitolo sicurezza la città è agli ultimi posti nella classifica del Sole24Ore. Bologna è insicura? "Sebbene la recentissima indagine abbia visto Bologna al primo posto per qualità della vita, tuttavia il verificarsi di reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e violenze sessuali hanno contribuito in modo decisivo ad amplificare il senso di insicurezza. C’è da osservare che lo standard di sicurezza del cittadino bolognese è particolarmente elevato. Ecco quindi che i motivi di insicurezza che in altri contesti hanno un impatto e una valenza non dico accettabili ma sopportabili, nell’Area Metropolitana bolognese vengono significativamente percepiti. Ci tengo a sottolineare che il Prefetto non sottovaluta minimamente tale sensazione di insicurezza dei cittadini bolognesi. Dico solo che non sempre le reali condizioni di sicurezza della città coincidono con la percezione che se ne ha". Lo spaccio di droga è dei problemi più gravi. Si sta facendo abbastanza? "Sono diverse le aree della città interessate al fenomeno e, nel corso degli anni, si sono registrate delle modifiche nelle modalità operative degli spacciatori che vedono ora proliferare le consegne ’su richiesta’ previo appuntamento telefonico in determinati luoghi o presso i domicili. Le zone maggiormente interessate dal fenomeno, sono oltre al centro storico, con...