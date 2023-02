L’impegno del prefetto Visconti "Lotta dura a spaccio, furti e rapine"

Prefetto Attilio Visconti, nel capitolo sicurezza la città è agli ultimi posti nella classifica del Sole24Ore. Bologna è insicura?

"Sebbene la recentissima indagine abbia visto Bologna al primo posto per qualità della vita, tuttavia il verificarsi di reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e violenze sessuali hanno contribuito in modo decisivo ad amplificare il senso di insicurezza. C’è da osservare che lo standard di sicurezza del cittadino bolognese è particolarmente elevato. Ecco quindi che i motivi di insicurezza che in altri contesti hanno un impatto e una valenza non dico accettabili ma sopportabili, nell’Area Metropolitana bolognese vengono significativamente percepiti. Ci tengo a sottolineare che il Prefetto non sottovaluta minimamente tale sensazione di insicurezza dei cittadini bolognesi. Dico solo che non sempre le reali condizioni di sicurezza della città coincidono con la percezione che se ne ha".

Lo spaccio di droga è dei problemi più gravi. Si sta facendo abbastanza?

"Sono diverse le aree della città interessate al fenomeno e, nel corso degli anni, si sono registrate delle modifiche nelle modalità operative degli spacciatori che vedono ora proliferare le consegne ’su richiesta’ previo appuntamento telefonico in determinati luoghi o presso i domicili. Le zone maggiormente interessate dal fenomeno, sono oltre al centro storico, con particolare riferimento alla zona universitaria, la stazione ferroviaria, i quartieri Navile, San Donato, Pilastro e Bolognina. La prevenzione e il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti rimane una priorità del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le principali strategie di intervento sono diversificate. Il problema però ha anche una sua portata culturale e le amministrazioni locali stanno da tempo portando avanti progetti nelle scuole e nell’Università".

Altro tema caldo è quello dei reati contro il patrimonio.

"Un tempo si parlava di microcriminalità, oggi di ’criminalità diffusa’. Il tema è da sempre vivo ed attenzionato. La visibilità delle Forze dell’Ordine è un fattore importantissimo, ed ecco perché insisto sempre nel Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica sul controllo del territorio attuato anche da pattuglie a piedi; così come è importantissimo un efficace dispiegamento di telecamere nelle zone più sensibili, senza trascurare le periferie. Ma il cittadino deve fare la propria parte mettendo al sicuro se stesso e la proprietà con efficaci misure anti-ntrusione, ma anche non omettendo di segnalare alle Forze di Polizia situazioni non chiare o qualsivoglia sospetto movimento".

Violenza sulle donne. Bologna svetta in negativo.

"Prevenire la violenza sulle donne vuol dire innanzitutto combattere le sue radici culturali e le sue cause. Certamente non è facile ’prevenire’ la violenza sulle donne. Ecco perché l’attività svolta dalle Forze di Polizia durante l’azione di controllo del territorio, ricopre un ruolo molto importante. I contatti che le pattuglie in servizio hanno con i cittadini sono improntati anche a conoscere notizie su specifici contesti o situazioni dalle quali possono scaturire azioni violente contro le donne. Importantissime sono anche le iniziative assunte dalle Forze di Polizia presso gli istituti scolastici e il ruolo degli Enti locali e del mondo del volontariato. Infine è necessario che ogni tipo di comportamento violento non venga mai sottovalutato e venga prontamente segnalato".

Anarchici e antagonisti hanno rialzato la testa. Cortei con danneggiamenti, occupazioni, attentati incendiari. Senza contare il fantoccio del premier Meloni.

"Gli ultimi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da una progressiva recrudescenza dei cosiddetti ’movimenti di contestazione’ di varia natura. Nella prevalenza dei casi, tali associazioni, di matrice antagonista e ideologicamente prevalentemente attestate su posizioni di estrema sinistra o anarchica, agiscono all’interno dell’Università, mantenendo contatti con le altre sedi universitarie italiane e con altre compagini attive a livello nazionale".

Baby gang: tanti episodi violenti negli ultimi tempi. Come si interviene?

"Bologna è interessata dalla presenza di ’gruppi di giovanissimi’ che non presentano al loro interno una gerarchia chiara o una organizzazione ben delineata. Le risse, gli episodi di furti, scippi o rapine sono quasi sempre occasionali, e non studiati o premeditati. Allora è inesatto parlare tecnicamente di ’gang’ ed è improprio attribuire a questi gruppi una capacità di esercitare un controllo criminale del territorio. Sono motivazioni che, stando ai dati, cercano di uscire da situazioni di isolamento sociale e (spesso sono stranieri che non si sentono accettati), di insoddisfazione e che per diverse ragioni sono spesso incapaci di relazionarsi con i propri pari. L’azione di prevenzione più efficace rimane, a mio modo di vedere, quella di procedere alla identificazione della più ampia fascia di minori possibile. A ciò si aggiunge la capillare azione di controllo del territorio".

Gilberto Dondi