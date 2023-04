L’Operosa progetta il futuro Tecnologia e innovazione per ridurre l’impatto ambientale

di Giorgia De Cupertinis

Nicola Corbo, presidente de L’Operosa, quali sono le linee strategiche introdotte per uno sviluppo sempre più sostenibile?

"La nostra azienda ha sposato gli obiettivi dell’Agenda 2030 e tutte le nostre attività sono volte al rispetto di questi principi: vogliamo rivestire un ruolo principale in queste sfide. L’Operosa infatti è una realtà aziendale che da tempo si è impegnata in un percorso di sviluppo sostenibile, per preservare l’ambiente e promuovere il benessere della comunità. La scelta della governance per il futuro è quella di svolgere l’attività continuando a creare valore per la società, promuovendo il benessere delle persone e dell’ambiente in cui viviamo. Il legame con il territorio in cui operiamo assume così un ruolo sempre più significativo per noi. E il riscontro è assolutamente positivo".

Come raggiungere questi obiettivi?

"Abbiamo adottato diverse strategie all’interno delle nostre divisioni Soft and Hard Facility Management. In primo luogo, abbiamo deciso di puntare sulla riduzione delle emissioni di CO2: abbiamo così adottato procedure a basso impatto ambientale e promuoviamo pratiche di efficientamento energetico ai nostri clienti, nonché l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. In questo modo, riusciamo a ridurre l’impatto ambientale delle attività di manutenzione che svolgiamo dai nostri clienti. Inoltre, promuoviamo una cultura della sostenibilità all’interno dell’azienda, coinvolgendo i nostri dipendenti e sensibilizzando i nostri clienti sull’importanza di agire in modo responsabile. Siamo convinti che solo attraverso una collaborazione sinergica tra le diverse realtà, coinvolgendo la società civile e le istituzioni, sarà possibile affrontare le sfide ambientali e sociali che ci attendono".

Qual è il vostro impegno per l’ambiente e la comunità?

"È un impegno che si concretizza in tante iniziative, come il sostegno al progetto dei Crediti di Sostenibilità dell’Appennino Tosco-Emiliano, che ci consente di sostenere il miglioramento degli ecosistemi forestali e generare risorse economiche a sostegno della gestione sostenibile e responsabile. Nell’ambito del sociale, abbiamo consolidato la collaborazione con Terra Verde, l’associazione che sostiene a livello personale e professionale donne con vissuti difficili o fragilità segnalate dai servizi sociali del Comune di Bologna, unendo l’impatto sociale dell’iniziativa al percorso di crescita del Team Manageriale. Infine, abbiamo deciso di promuovere il benessere della comunità attraverso il sostegno a diversi progetti sociali e culturali. L’Operosa è sponsor della Società Virtus Pallacanestro, della squadra femminile del Bologna FC e di recente dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale di Bologna per un progetto di formazione culturale".

Come puntare a un’ottica sempre più green?

"L’attenzione all’ambiente è una priorità che si riflette in tutte le fasi del lavoro, dalla gestione interna dell’azienda all’offerta di prodotti e servizi. L’azienda punta ad adottare un approccio sostenibile anche nelle scelte di acquisto e di rinnovo delle attrezzature, valutando con attenzione la durabilità e l’impatto ambientale dei prodotti che intende acquistare, scegliendo materiali riciclabili e prodotti realizzati con processi produttivi sostenibili. Ma non solo".

Cos’altro?

"Nel 2022, L’Operosa ha avviato l’investimento per il rinnovo delle attrezzature utilizzate per il servizio di manutenzione del verde, selezionando prodotti con bassa emissione di CO2, basso inquinamento acustico e tutela della salute del lavoratore. Inoltre, l’azienda si impegna a ridurre gli sprechi e ad adottare pratiche virtuose per la gestione dei rifiuti, al fine di minimizzare l’impatto ambientale delle sue attività. L’azienda sta inoltre promuovendo l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o di veicoli a basso impatto ambientale per le sue attività. Inoltre, sta esplorando la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto a zero emissioni, come ad esempio i veicoli elettrici. L’Operosa è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni innovative e sta studiando l’utilizzo di materiali innovativi e di nuove tecnologie per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività e per promuovere un approccio sempre più ecosostenibili all’interno della sua Divisione Bene Green".