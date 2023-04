’L’Ora Del Noi’, l’artigianato dell’integrazione

di Stefano Fogliani

Favorire l’autonomia attraverso creatività, socializzazione e sviluppo di competenze professionali: sono questi gli elementi che contraddistinguono l’associazione di promozione sociale ‘L’Ora Del Noi’ nata, come racconta il presidente Alberto Caldana, "con l’intento di costruire percorsi di autonomia e integrazione per persone che vivono una condizione di disabilità". L’associazione è particolarmente conosciuta grazie al laboratorio ’Non perdere il Filo’, che a luglio giungerà alla conclusione della sua terza edizione. Con questo laboratorio ambisce a diventare una Academy di sartoria altamente professionalizzante per persone con abilità differenti e disagio sociale.

Oltre alla cura dell’aspetto relazionale e alla costruzione di una rete di contesti capace di valorizzare le individualità, l’obiettivo che l’associazione sassolese si pone è proprio quello di condurre i ragazzi verso una significativa autonomia e indipendenza, una progressiva riduzione della disabilità e l’accrescimento delle abilità comunicative e pratiche. Le attività de ‘L’Ora Del Noi’ si tengono ogni lunedì pomeriggio nella sede dell’associazione, in via Tien An Men. Un momento di svago e di crescita, oltre che personale, professionale. I ragazzi coinvolti in questo percorso sono infatti seguiti da insegnati specializzati e professionisti del settore tra cui Franco Cappella, coordinatore del laboratorio, nonché insegnante di sostegno e storia dell’arte, la professoressa Domenica Russo, lo stilista Cristian Albanese e la psicologa Irene Piovan. Questo tuttavia, ovviamente, non sarebbe possibile senza il sostegno dei genitori, nonché tutor dei ragazzi e punto fermo per l’associazione, che persegue l’obiettivo "di garantire un proprio spazio ai ragazzi, aiutarli a costruire un futuro trasformandoli in artigiani. La collaborazione e la componente relazionale – spiega Cappella – sono fondamentali: fanno emergere le capacità di ognuno, ma alimentano, allo stesso tempo, passioni. Vogliamo dare ai ragazzi la prospettiva e la possibilità di poter fare qualcosa di buono per se stessi e per il contesto che li circonda: anche fosse soltanto fare l’orlo ad una gonna, rammendare o attaccare un bottone".

Si costruiscono, insomma, autonomia e indipendenza, partendo dalle basi. "I ragazzi – aggiunge Cappella – imparano la teoria del colore, della forma, prendono contatto con i materiali che si utilizzano e ne apprendono i metodi di lavorazione, per approfondire sempre di più e passare alla pratica: dal bozzetto su tablet al cartamodello fino alla macchina da cucito che consente loro di realizzare in prima persona gli abiti". Il laboratorio ’Non perdere il Filo’ culminerà con una sfilata il 20 di luglio in occasione dei ‘Giovedì sotto le Stelle’ durante la quale i ragazzi mostreranno al pubblico gli abiti da cerimonia realizzati. Tra questi anche un abito da sposa i cui tessuti, grazie alla partnership appena avviata, sono stati forniti dal brand Liu.Jo. Ma il progetto de ‘L’ora del Noi’ non si ferma qui: altre attività spaziano dalla Tessitura a telaio e Knitting al Paper Clay, dal laboratorio Burattinando fino al percorso di Psicomotricità, per dare spazio anche al ‘tempo libero’ degli utenti. Proprio quest’ultimo percorso, avviato a febbraio, sfrutta tre elementi essenziali, ovvero il movimento, il gioco e la relazione, per offrire un confronto che aiuti i ragazzi a conoscere se stessi ma anche gli altri. Il laboratorio, coordinato da Federico Cristiani, laureato in Scienze delle Attività Motorie e dalla psicologa Irene Piovan, si tiene ogni giovedì pomeriggio nella sala Grest dell’oratorio Don Bosco.