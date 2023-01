Loriano Macchiavelli "Bologna tende a nascondersi Valorizziamo la città sotterranea"

di Francesco Moroni Macchiavelli, come vede la cultura oggi a Bologna? "Ormai cosa posso saperne io, che la frequento così poco? Ho fatto la scelta di allontanarmi dal trambusto della città… Al massimo posso raccontare la cultura della Bologna che conosco, di qualche anno fa". Loriano Macchiavelli ci pensa un po’ su: è restio nel dire la sua sulla graduatoria stilata dal Sole24Ore in merito alla qualità della vita in città, in particolare su Cultura e tempo libero. Ma bastano pochi minuti, e lo scrittore nato a Vergato ci ripensa: "Potrei mandarle un estratto del mio libro, in cui descrivo la Bologna dei miei tempi…". Ecco un’altra manciata di minuti e per posta elettronica arriva il testo, da cui si legge: "Non è mai stata una città: è stata tante città. Quella popolana dei portici di Santa Caterina. Dell’acciottolato e della fontana di Ca’ Selvatica e delle biciclette con una carta da gioco attaccata alla forcella posteriore per imitare il rumore di una moto, con risultati ridicoli. Dei calci a una palla di stracci in piazzetta San Nicolò. È stata anche quella che metteva soggezione (o timore) nel cuore dei più piccoli, per i suoi orbi seduti su uno sgabello...