Loriano Macchiavelli "Bologna tende a nascondersi Valorizziamo la città sotterranea"

di Francesco Moroni

Macchiavelli, come vede la cultura oggi a Bologna?

"Ormai cosa posso saperne io, che la frequento così poco? Ho fatto la scelta di allontanarmi dal trambusto della città… Al massimo posso raccontare la cultura della Bologna che conosco, di qualche anno fa". Loriano Macchiavelli ci pensa un po’ su: è restio nel dire la sua sulla graduatoria stilata dal Sole24Ore in merito alla qualità della vita in città, in particolare su Cultura e tempo libero. Ma bastano pochi minuti, e lo scrittore nato a Vergato ci ripensa: "Potrei mandarle un estratto del mio libro, in cui descrivo la Bologna dei miei tempi…".

Ecco un’altra manciata di minuti e per posta elettronica arriva il testo, da cui si legge: "Non è mai stata una città: è stata tante città. Quella popolana dei portici di Santa Caterina. Dell’acciottolato e della fontana di Ca’ Selvatica e delle biciclette con una carta da gioco attaccata alla forcella posteriore per imitare il rumore di una moto, con risultati ridicoli. Dei calci a una palla di stracci in piazzetta San Nicolò. È stata anche quella che metteva soggezione (o timore) nel cuore dei più piccoli, per i suoi orbi seduti su uno sgabello sgangherato all’ingresso delle chiese, a scuotere la ciotola di metallo con dentro le scarse monetine di rame rimediate in una mattina spesa a girar la manovella della ghironda, o viola da orbo, come la chiamavano loro, gli orbi". Immagini, ricordi, poesia che contribuiscono a dipingere una Bologna che fu, e che mai se n’è andata.

Bologna ‘non è una città, ma tante città’. A lei questi volti come apparivano?

"La città non è mai cambiata, resta quella che è. Piuttosto sono le persone a cambiare. Durante i miei anni, nel periodo in cui svolgevo attività culturale quotidiana, Bologna si presentava con tantissimi volti: dal teatro al jazz, fino ai tantissimi festival sparsi per la città. Anche oggi immagino abbia da offrire parecchie cose, ma ogni volta che ci metto piede vedo altro…".

Cosa, ad esempio?

"Direi ristoranti, soprattutto… (sorride, ndr)".

Eppure nella sezione ‘Cultura e tempo libero’, per quello che riguarda la presenza di bar ogni mille abitanti, o quella delle aziende agrituristiche ogni 100 chilometri quadrati, Bologna non è neppure sul podio. Forse ci si concentra più sulla qualità?

"Anche quella mi sembra un po’ peggiorata nel corso degli anni, ma mettiamo da parte questo discorso. C’è qualcosa invece di cui sento la mancanza…".

Di che si tratta?

"Un tempo venivano pubblicati periodicamente questi volumetti, ricordo ad esempio ‘La Mongolfiera’, che presentavano tutto il panorama di eventi a cui il pubblico poteva partecipare nei giorni successivi. Un po’ quello che oggi accade esclusivamente sui quotidiani, ma allora erano soltanto sulla cultura. C’era di tutto: dal cinema fino al fumetto, e così via".

La Bologna sotterranea invece, quella delle avventure di Sarti Antonio, è stata riscoperta negli ultimi anni?

"Mi permetto di dire: dopo la pubblicazione del mio romanzo. Ma non l’hanno scoperta soltanto i bolognesi, bensì tutto il mondo: ricordo che, quando uscì in Francia la traduzione del mio libro, vennero degli studenti di alcune scuole e altri turisti che mi scrissero per farsi accompagnare in una visita lungo i canali. C’è però ancora molto da fare: non c’è la giusta attenzione al riguardo, bisogna valorizzare di più la parte sotterranea".

Qui sono nascosti ancora gioielli e chicche da scoprire?

"La caratteristica di Bologna è proprio quella di nascondersi. A me è capitato recentemente di vederla dall’alto, in elicottero: via Santo Stefano regala uno spettacolo magnifico, con tanto verde su entrambi i lati. Qualcosa che non mi sarei mai aspettato…".

Nel testo sulla Bologna che fu, lei scrive: ‘Città di una cultura, per poca che fosse, strappata ai libri rubati fra le macerie di palazzi massacrati dalle bombe aeree; degli intonaci su muri scrostati dalla schegge, alcune insanguinate’. Frammenti che richiamano le atrocità della guerra: oggi la cultura è ancora baluardo contro le violenze?

"La guerra è sempre la guerra, che sia qui o altrove. Mi è capitato di vedere proprio l’altra sera in televisione un film sulle barbarie della guerra, e quando sento chi si meraviglia dei civili massacrati, rispondo: ‘Beh, la guerra è questa. Di cosa ci meravigliamo?’. La guerra oggi è a due passi da noi, è qui. Non dobbiamo stupirci che le persone muoiono in guerra, caso mai dobbiamo stupirci che ancora la guerra ci sia. Dovremmo essere uniti contro questa vergogna. Ci meravigliamo perché non abbiamo cultura, ecco".