Lotta all’ictus cerebrale, ALICe nelle piazze

A.L.I.Ce Carpi ODV ha alle spalle un percorso sociale e solidaristico ancora breve ma solido, essendo nata nel 2009, come ramificazione locale di A.L.I.Ce Italia, associazione che persegue come scopo la lotta all’ictus cerebrale. Si è costituita per iniziativa di alcuni operatori sanitari dell’ospedale Ramazzini di Carpi, di familiari e pazienti, ed estende la sua influenza territoriale ben oltre i confini dell’Unione dei Comuni di Terre d’Argine, proiettando la sua attività anche verso Mirandola e l’Area Nord.

Promotore e primo presidente di A.L.I.Ce Carpi è stato il professor Gabriele Greco, già primario di Neurologia del nosocomio carpigiano che, ceduta la guida della associazione nel 2012, ne è tuttora presidente onorario. "Siamo una associazione – spiega l’attuale presidente Maurizio Calestrini, imprenditore ottentatreenne, presidente di una società di Soliera che si occupa di esportazioni di equipaggiamenti per autofficine – che si adopera per la prevenzione della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, rivolgendosi alla popolazione in generale, ma privilegiando l’età giovanile e scolastica per stimolare una maggiore attenzione alla propria salute e al miglioramento degli stili di vita". E fedeli a questo impegno di sensibilizzazione rivolto alla popolazione, in occasione della Giornata mondiale dell’ictus, data che cade ogni anno il 29 ottobre, A.L.I.Ce Carpi ha organizzato un convegno "Ictus cerebrale: un ponte tra prevenzione e terapia, con al centro il paziente e la sua famiglia", che si è svolto all’Auditorium Loria: con la presenza di professionisti sono stati approfonditi i fattori di rischio principali e le possibilità di minimizzarli, diventando protagonisti della propria salute. In quel contesto si sono affrontate anche le moderne modalità di cura della malattia in fase acuta.

"Ma non va trascurato – aggiunge Calestrini – il ruolo del caregiver familiare nel percorso che comincia con il rientro a casa dei pazienti con esiti permanenti". E proprio su questo delicato aspetto del post ictus il 5 ottobre 2018 A.L.I.Ce Carpi alla seconda edizione del Premio Alice Italia Onlus è stata premiata per il "Progetto più originale ed innovativo" con questa motivazione: "Il progetto coinvolge i pazienti colpiti da ictus dopo la fase acuta ospedaliera, educandoli, attraverso degli esperti, ad adottare uno stile di vita salutare e attivo, coinvolgendo anche i famigliari, permettendo così una maggiore efficienza della terapia. I punti di forza sono: l’educazione degli operatori, multidisciplinarità e follow-up prolungato. Questo progetto merita, perciò, il premio per originalità e innovazione, perché affronta uno degli aspetti più importanti, che è la vita del dopo ictus, ponendosi in maniera olistica e innovativa". E su questo fronte l’associazione carpigiana ha saputo e continua a distinguersi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’ictus cerebrale (in inglese stroke) come improvvisa comparsa di segni e sintomi neurologici, di durata superiore a 24 ore, attribuibile a disturbo circolatorio del cervello. In Italia ne sono colpite 150.000 persone ogni anno, 12 milioni nel mondo. Nella nostra realtà di Carpi e Area Nord si contano 300 casi all’anno, quasi uno al giorno. Per fortuna sono migliorate le cure e in Italia circa un milione di persone oggi può dire di essere sopravvissuto ad un ictus, riportando esiti di varia gravità. Purtroppo, però la malattia è ancora gravata del 20% di mortalità acuta (nei primi trenta giorni) nonostante enormi miglioramenti dell’assistenza in fase acuta.

E anche se molte delle cause di ictus possono essere combattute con successo, tuttavia l’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di morte nel mondo (terza in Italia), la seconda causa di demenza (dopo L’Alzheimer). A.L.I.Ce Carpi oggi è una realtà formata da oltre 200 soci, 30 dei quali volontari attivi, che hanno a riferimento il reparto di Neurologia del Ramazzini, strutturato su Carpi e Mirandola. La sede è in viale B. Peruzzi, 22 presso la Casa del Volontariato di Carpi. "L’attività sul campo – conclude Calestrini – viene praticata periodicamente con medici, sanitari e volontari attraverso controlli di prevenzione alla popolazione nelle piazze, centri commerciali, ecc. per rilevare valori di colesterolo, pressione arteriosa, presenza di fibrillazione ecc., e consigli medici. Sono quattro i momenti e i luoghi in cui nel corso dell’anno ci rivolgiamo alla popolazione: a Carpi (l’ultimo è stato l’11 novembre) al Centro Commerciale ’Borgogioioso’; presso l’atrio all’ingresso dell’Ospedale Ramazzini; mentre a Mirandola presso il Centro commerciale ’La Mirandola’ e all’ingresso dell’Ospedale Santa Maria Bianca".