Lotta allo spreco alimentare La chiave è riutilizzare il cibo

Alle nostre latitudini, la lotta alla fame – secondo ’goal’ dell’Agenda 2030 – si concretizza nel combattere gli sprechi alimentari. Secondo il Food Sustainability Index (Fsi), l’Italia è al primo posto per le azioni intraprese contro lo spreco: ogni anno, comunque, a livello domestico, ogni cittadino continua a buttare 67 chili di cibo consumabile. Lo spreco nella ristorazione, spiega l’indice frutto di collaborazione tra Fondazione Barilla e The Economist, ammonta invece a circa 26 chili, mentre nella distribuzione è di circa 4 chili pro capite l’anno. Una quantità comunque ingente: siamo attorno ai 6,5 miliardi di euro ’sprecati’ nelle case e agli oltre 9 miliardi di costo per la filiera, dai campi alla distribuzione.

E nelle nostre regioni? La giunta delle Marche ha dato recentemente il via al Programma annuale di interventi per ridurre lo

spreco alimentare nel 2023. Il provvedimento è finanziato con 480mila euro che verranno assegnati ai Comuni anche in forma associativa, con bando pubblico, sulla base di linee di attività, tipologie di spesa, modalità attuative, risorse disponibili e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti. "La Regione Marche è impegnata nella lotta contro lo

spreco alimentare – spiega l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi – ed ha redatto il necessario presupposto normativo per realizzare un modello virtuoso che intende promuovere e valorizzare l’attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari e non". Tra le azioni da mettere in campo è prevista la promozione della raccolta e la distribuzione a fini umanitari di prodotti alimentari ritirati dai banchi di vendita prima della loro scadenza o invenduti, il recupero eccedenze di cibo prodotto e non utilizzato da ristoranti, mense, catering ed il recupero di alimenti non utilizzati o residui durante fiere, sagre e manifestazioni. Dunque, un sostegno finanziario per aiutare chi investe sull’acquisto di mezzi di trasporto idonei alla conservazione degli alimenti, di attrezzature per la conservazione degli alimenti, di software gestionali e sulla formazione degli operatori.

L’Emilia-Romagna, la cui giunta regionale l’anno scorso ha puntato mezzo milione di euro sui bandi per potenziare iniziative di recupero, stoccaggio e distribuzione di cibo, ha una lunga tradizione di lotta allo spreco. A Bologna, infatti, è nato il Last Minute Market, spin-off accreditata dell’Alma Mater che nasce nel 1998 come ricerca coordinata dal professor Andrea Segrè, alla Facoltà di Agraria. Un progetto capofila nel recupero e nella redistribuzione di farmaci e alimenti che, altrimenti, andrebbero buttati. Last minute Market può contare su una rete di oltre 150 aziende e onlus. Tantissime le collaborazioni che, in questi anni, hanno permesso di fermare lo spreco. Tra le più recenti, il patto con Despar, che ha permesso di recuperare 253,5 tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza raccolti nei diversi punti vendita a gestione diretta dell’Emilia-Romagna e di rimetterli virtuosamente in circolo. Questo ha permesso la preparazione di oltre 560mila pasti destinati ai più bisognosi. Un’altra organizzazione impegnata su questo tema è certamente il Banco Alimentare: per fare un esempio recente, al termine di Cibus, il salone internazionale dell’agroalimentare che si è svolto a Parma a fine marzo, sono state recuperate 7 tonnellate di alimenti. Cento imprese hanno scelto di donare gli alimenti eccedenti. In questo modo, viene spiegato in una nota, cibi ancora in perfetto stato sono stati salvati dallo spreco e saranno ridistribuiti ad alcune delle oltre 700 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna e che sostengono 125mila persone in difficoltà. Tutte iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.