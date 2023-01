Lucio e i miti del jazz La città delle note dove si respira musica in ogni sua strada

Francesco

Moroni

D alla musica colta al pop anni 90-2000, dal grande jazz all’hip hop di Neffa e i Sangue Misto. Bologna, da sempre, è una città in musica. E non si parla soltanto del prestigio riconoscimento arrivato dall’Unesco ormai nel 2006, che l’ha certificata all’interno del circuito di realtà virtuose nel panorama musicale europeo e mondiale, ma di una cultura intrinseca.

Un movimento così radicato tra i palazzi e i saloni della città, con una tradizione e una continuità nell’attività musicale equiparabile a poche altre città nel mondo. Una ‘Città creativa della Musica’ che si respira in tutti i suoi spazi. Innanzitutto, dalla più importante cappella bolognese: San Petronio, il cui simbolo più prestigioso è un organo tuttora funzionante.

Spostandosi in zona universitaria s’incontrano il Conservatorio Giovan Battista Martini, la prima scuola musicale pubblica in Italia che ebbe come allievi anche Donizetti e Rossini, e, in piazza Verdi, il Teatro Comunale, ora oggetto di importanti lavori di riqualificazioni e trasferito per qualche anno nei padiglioni della Fiera.

In Strada Maggiore si può visitare il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, con il suo spettacolare organo a trasmissione meccanica; in via Guerrazzi, l’Accademia Filarmonica è dal ‘700 una delle più alte istituzioni musicali europee, dove anche Mozart ottenne il diploma di ‘Maestro Compositore’; nella zona di porta Maggiore, si può scoprire la Chiesa di Santa Cristina: un gioiello architettonico, grazie al suo presbiterio, che costituisce una vera e propria cassa di risonanza in grado di trasformare l’intero edificio in uno strumento musicale.

Sempre dentro le mura c’è la Basilica di San Domenico, nota per il suo coro ligneo del XVI secolo, il Convento di San Francesco, dove visse Giovan Battista Martini, e la Collezione Tagliavini dove sono conservati gli strumenti musicali antichi del Maestro Luigi Ferdinando Tagliavini.

E ancora la strada del jazz, dai concerti di via Mascarella alla ‘Walk of Fame’ tutta bolognese di via Caprarie, con i nomi incisi nel marmo: da Miles Davis a Chet Baker, da Ella Fitzgerald a Henghel Gualdi, fino a Lucio Dalla. Dalla, ovviamente: come non citare la casa-museo di via D’Azeglio, o le tante tracce lasciate dal cantautore nella sua città, in un 2023 in cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita e che si preannuncia ricco di iniziative in sua memoria.

Spiccano poi le grandi rassegne: la sperimentazione e i laboratori di ‘AngelicA’ al teatro San Leonardo di via San Vitale, il cartellone di ‘Musica Insieme’, che riesce a riempire le sale anche il lunedì sera, gli appuntamenti targati ‘Sala della Musica’ (al secondo piano della Salaborsa), con tante iniziative, dal ciclo di incontri ‘WOW! Essere, Creare, Produrre, Comunicare’ a’ Rocket Girls - Storie di ragazze che hanno alzato la voce’, dedicato alle lavoratrici dell’industria musicale.

Quest’anno ricorre anche il decimo compleanno dell’Orchestra Senzaspine: un’eccellenza bolognese, fondata da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, che spegne le candeline con dieci nuovi titoli, tanti quanti gli anni raggiunti, in un insieme di spettacoli adatti a tutti i gusti e tutte le età. Per informazioni, consultare il sito cittadellamusica.comune.bologna.it.