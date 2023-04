L’ultima di Piero "E la sera andremo a mangiare Da Baldo"

In tutti i luoghi c’è quel ristorante in cui ti senti a casa. Non ci sono mode passeggere da seguire, ma la tagliatella e l’accoglienza. Ci sono i ragazzini, lui e lei a cena per la prima volta, magari con in tasca l’anello del fidanzamento. E ci sono i personaggi visti tante volte in tv a fianco di una tavolata di amici. "Bene, questo è il posto che voglio realizzare nel cuore di Riccione, in viale Ceccarini", racconta Piero Careri, imprenditore che nell’isola pedonale ha aperto nel corso degli anni più locali. C’è il Vicolo, il Giardino, Il Rosa Maria, Ménsa e quest’anno si aggiunge Da Baldo.

"Volevo completare l’offerta, sia per quanto mi riguarda visto che negli altri locali che gestisco si coprono i momenti dell’aperitivo, del dopocena, la gastronomia, le serate conviviali all’aperto assieme, ma sentivo che mi mancava qualcosa. E’ Baldo. Sarà un ristorante, anzi vorrei che fosse Il ristorante".

I locali scelti sono centralissimi e segnano anche la metamorfosi del viale che vede sempre più vetrine lasciare il passo ad attività del mondo della ristorazione. "In questi spazi in passato c’era il negozio Papete, in tempi più recenti Geox. Aprirò qui. Avrei voluto già essere pronto ma l’onda lunga del superbonus 110 continua a farsi sentire e trovare maestranze e materiali resta complicato. Così servirà qualche giorno in più. Dovrei aprire per fine maggio. Ma settimana più settimana meno non conta molto perché l’attività sarà annuale".

Il nome scelto non è casuale. "No. Era da tempo che ci pensavo. Da Baldo era il ristorante di mio nonno. Era al porto dove oggi c’è il Pascucci. Erano gli anni Sessanta e Settanta. A casa ancora conservo i piatti e le stoviglie di quel ristorante. Mio nonno ne aveva fatto un luogo dove gustare pesce, io invece penso più alla nostra tradizione, alla tagliatella con il ragù, alla carne". Possono sembrare semplici caratteristiche da menù, ma per Careri non lo sono. "Come detto, vorrei che Da Baldo fosse il ristorante, quel luogo dove vai perché stai bene e mangi bene. Potrebbe essere in viale Ceccarini o altrove, non farebbe molta differenza. Ma qui penso che un locale di questo tipo non ci sia. Ci sono diverse attività e conosco un po’ tutti i colleghi che ritengo tali e amici, non concorrenti. Ma il ristorante classico non c’è. Lo erano il Pescatore o la Brasserie, ma oggi non ci sono più". C’è dell’altro perché dalla tavola passano le storie, e per Piero aprire un ristorante in pieno centro a Riccione è anche un modo per omaggiare un amico.

"Un ristorante così era il Casale. Maurizio Gambuti (per tutti Bango) lo conoscevo molto bene, era un amico. Sarebbe bello realizzare un ristorante con quell’anima in pieno centro, ed è quello che cercherò di fare. Un luogo dove chi arriva per la prima volta è come se ci fosse stato da sempre. Dove trovare la tradizione della nostra cucina, la qualità e l’accoglienza. Un posto dove ci possono stare tutti, giovani, tavolate di amici, ospiti noti". Da Baldo sarà disposto su due piani, da cui si potrà vedere la passeggiata anche dall’alto.

Andrea Oliva