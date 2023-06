Macchioni apre un’estate da applausi Si canta, ride e balla per oltre un mese

di Stefano Fogliani

Inizia l’estate ed iniziano gli appuntamenti con la musica, il commercio e i grandi eventi organizzati da amministrazione comunale e ProLoco Sassuolo a partire da domani e fino alla fine del mese di luglio.

Cinque grandi appuntamenti con artisti del panorama nazionale ed internazionale che, tra piazzale Della Rosa ed il parco Vistarino allieteranno l’estate sassolese con musica di qualità e comicità. Si inizierà già domani sera (22 giugno), in piazzale Della Rosa con il Live in Concert di Matteo Macchioni che sarà l’occasione per rivivere la carriera dell’artista attraverso i suoi brani più celebri e i grandi classici della musica italiana – interpretati da una delle più belle voci della lirica contemporanea, versatile e pop – a cominciare da ’Armi Fragili’, il nuovo singolo pubblicato dall’artista lo scorso marzo (una pop-ballad realizzata insieme a uno dei più grandi compositori e produttori internazionali, Piero Cassano, per Unalira Edizioni Musicali). Il brano, che si fonda su un ossimoro, segna il primo tassello della nuova svolta pop della carriera artistica di Matteo, cantante d’opera che negli anni si è distinto all’estero per il suo talento.

Due giorni dopo, ovvero sabato, sul palco di piazzale Della Rosa salirà, alle 21,30, uno dei comici più apprezzati e seguiti: Andrea Pucci con il suo ‘Summer Tour’, un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band, un evento tutto da scoprire. La semifinale del Premio Pierangelo Bertoli inaugurerà invece la stagione dei ‘Giovedì sotto le stelle’, sempre in piazzale Della Rosa: il contest dedicato alla memoria dell’indimenticato artista sassolese e rivolto a cantautori conosciuti ed emergenti, come di consueto curato da Alberto Bertoli, Riccardo Benini e Andrea Barbi si svolgerà in piazzale Della Rosa giovedì 6 luglio alle ore 21, con ingresso libero e gratuito.

Chiuderà la rassegna estiva la comicità di Max Angioni, comico emergente ben conosciuto al grande pubblico grazie a Italia’s got talent e Lol – Chi ride è fuori, che salirà sul palco di piazzale Della Rosa mercoledì 26 luglio, a due settimane di distanza da quello che è senza dubbio l’evento principale dell’estate sassolese che, però, si svolgerà al parco Vistarino il 14 luglio, quando Filippo Neviani sarà il protagonista dell’appuntamento più atteso di questa stagione estiva. Parliamo di un sassolese doc, la cui musica è conosciuta in tutto il mondo, che torna ad esibirsi nella sua città in un concerto a sfondo benefico: ‘Nek in tour’ con Francesco Renga: biglietti in prevendita sulle piattaforme vivaticket e ticketone