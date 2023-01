Marca brinda al successo in Fiera La partecipazione cresce del 40%

Marca brinda al successo. La diciannovesima edizione del salone dei brand della grande distruzione by BolognaFiere festeggia un risultato oltre le aspettative con una grande partecipazione e una crescita in qualità e quantità che stacca di netto la kermesse del 2022. Manifestazione di eccellenze che non poteva mancare a Bologna, patria del buon vivere, come ’certificato’ dalla recente classifica del Sole 24 Ore. Organizzata in collaborazione con Adm - Associazione distribuzione moderna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna – la kermesse si è confermata irrinunciabile per coloro che si occupano di marca del distributore. Una due giorni (18 e 19 gennaio) a Bologna con oltre 17mila, il 40% in più rispetto all’anno scorso, operatori e visitatori che hanno affollato i sei padiglioni e i 23mila metri quadrati espositivi netti (+15% rispetto al 2022). Segno più anche per gli espositori, oltre 900 aziende (+10%) – più di 2.500 brand – protagonisti di un enorme investimento qualitativo sui propri stand. In crescita anche le insegne della distribuzione moderna: sono 22 (4 in più rispetto alla precedente edizione) e rappresentano i più importanti retailer del Paese. Queste 22 insegne che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico...