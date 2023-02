Marca brinda al successo in Fiera La partecipazione cresce del 40%

Marca brinda al successo. La diciannovesima edizione del salone dei brand della grande distruzione by BolognaFiere festeggia un risultato oltre le aspettative con una grande partecipazione e una crescita in qualità e quantità che stacca di netto la kermesse del 2022. Manifestazione di eccellenze che non poteva mancare a Bologna, patria del buon vivere, come ’certificato’ dalla recente classifica del Sole 24 Ore. Organizzata in collaborazione con Adm - Associazione distribuzione moderna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna – la kermesse si è confermata irrinunciabile per coloro che si occupano di marca del distributore. Una due giorni (18 e 19 gennaio) a Bologna con oltre 17mila, il 40% in più rispetto all’anno scorso, operatori e visitatori che hanno affollato i sei padiglioni e i 23mila metri quadrati espositivi netti (+15% rispetto al 2022). Segno più anche per gli espositori, oltre 900 aziende (+10%) – più di 2.500 brand – protagonisti di un enorme investimento qualitativo sui propri stand.

In crescita anche le insegne della distribuzione moderna: sono 22 (4 in più rispetto alla precedente edizione) e rappresentano i più importanti retailer del Paese. Queste 22 insegne che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico di Marca by BolognaFiere hanno esposto tutte le novità a marchio del distributore. La vetrina delle insegne si è riempita di prodotti food e non food di grande varietà, molti legati a momenti di consumo come la colazione e l’aperitivo.

Altissima la partecipazione istituzionale registrata in fiera, a partire dal convegno inaugurale organizzato da Adm e The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Ipsos e Iri, al quale hanno partecipato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida; il vice ministro alle Imprese e made in Italy, Valentino Valentini (in videocollegamento) e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Risultati oltre le aspettative anche sul fronte internazionale, registrando la presenza di oltre 200 buyer stranieri di altissima qualità: molte le presenze dal Nord e dal Sud America, da alcuni paesi dell’est (Romania e Slovenia) e dall’Europa occidentale (Francia, Danimarca, Germania e Inghilterra) oltre che da Israele e dall’Arabia Saudita. L’arrivo dei buyer stranieri è frutto sia di una consolidata partnership con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e sia della forte spinta di BolognaFiere all’internazionalizzazione. In Asia, in particolare in Cina, BolognaFiere è presente con una sua società che organizza Marca China, (Shenzhen, 6-8 giugno 2023), in collaborazione con la Shenzhen retail association. In Nord Africa è, invece, in programma, in autunno, un road show di Marca by BolognaFiere a Casablanca, dopo avere verificato gli ottimi ritorni in fiera della delegazione proveniente dal Marocco e le molte aziende certificate Halal presenti in fiera.

"Siamo davvero orgogliosi – ha commentato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere – per i risultati raggiunti da questa diciannovesima edizione. Abbiamo visto padiglioni affollati da migliaia di operatori, convegni partecipati oltre le aspettative, centinaia e centinaia di incontri di business, un numero altissimo di prodotti e aziende in vetrina, l’eccellenza del Made in Italy sia food che non food. Grazie ad Adm, storico partner nell’organizzazione della fiera, e grazie a Ice che ci affianca nella spinta all’internazionalizzazione e alla crescita, e grazie a tutti gli operatori, alle insegne e alle aziende che anche in questo momento particolare e difficile hanno voluto esserci e investire sul futuro".