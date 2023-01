Marcatili e il futuro del Caab "Logistica, sostenibilità e digitale Via alla svolta con i fondi Pnrr"

Bologna è la città con la qualità della vita migliore d’Italia. E una delle eccellenze è sicuramente il Caab. Marco Marcatili, dall’anno scorso, è il presidente del centro agroalimentare di Bologna. Quali prospettive per il 2023? "La qualità della vita è un indicatore importante per la città e come Caab vogliamo contribuire. Una maggiore risposta agli obiettivi di benessere è tra i punti del piano strategico 2023-2026, che presenteremo nei prossimi mesi. Innanzitutto, va considerata la qualità dei prodotti che passano da qui e che attraverso i commercianti finiscono sulle tavole dei bolognesi. C’è poi la qualità del lavoro: stiamo dando forma a un protocollo di sito che punta a migliorare l’esperienza di lavoro e di impresa, e a trasformare il Caab come Centro per Alimentare le Competenze". Il fondi del Pnrr aiuteranno? "Sì. Già oggi il valore del Caab viene riconosciuto: nella graduatoria per l’assegnazione dei fondi del Pnrr dedicati ai mercati agroalimentari all’ingrosso ci siamo aggiudicati il secondo posto in tutto il Paese. Vedremo arrivare 10 milioni di euro, da destinare al miglioramento delle attività di logistica, nella direzione della sostenibilità e della digitalizzazione". La qualità della vita si misura anche in termini di sostenibilità. Il Caab è...