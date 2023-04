Marche, per le scuole 235 milioni Valditara: "Ora un cambio di passo"

Il futuro sono i nostri figli. E la loro istruzione è l’unica certezza per inserirli nella società con profitto. L’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 mira a garantire che tutti i bambini, i giovani e gli adulti, in particolar modo i più emarginati e vulnerabili, possano accedere a un’istruzione e a una formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono. L’istruzione contribuisce infatti a creare un mondo più sicuro, sostenibile e interdipendente. In Italia, la situazione non è delle migliori: nel 2021, la quota di persone tra i 25 e i 64 anni con un livello di istruzione terziaria (laurea) ha raggiunto il 20%, la metà della media dei Paesi dell’Ocse (41%).

Non solo: il livello di istruzione influisce molto meno della media sulla retribuzione. Nei Paesi Ocse, infatti, chi ha un livello di istruzione secondaria superiore guadagna il 29% in piùrispetto ai lavoratori meno istruiti, quelli con un livello di istruzione terziaria guadagnano circa il doppio. In Italia, il divario degli stipendi è moltò inferiore. Eppure, qualcosa si muove.

Nelle Marche, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, durante un recente incontro con tutti i sindaci e gli amministratori del Piceno, Fermano e Maceratese ad Ascoli, ha annunciato lo stanziamento di 235 milioni di euro per la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuole, palestre e impianti sportivi e per la lotta alla dispersione scolastica nella regione delle Marche, di cui 36 milioni di euro destinati alla provincia di Ascoli. In particolare per i territori del cratere del terremoto si punta a contrastare lo spopolamento delle aree danneggiate e a favorire la rivitalizzazione dei borghi montani attraverso scuole sicure, di qualità e con servizi adeguati. Il ministro Valditara ha sottolineato la necessità di un "cambio di passo" nell’azione degli Uffici scolastici regionali, a cominciare da un rapporto più stretto con il mondo dell’impresa e le associazioni di categoria, vitale per ridurre il gap di personale che le aziende cercano. Un modo per aumentare gli sbocchi occupazionali per gli studenti delle scuole tecnico-professionali, definite "strategiche".

L’impegno contro la dispersione scolastica – altro tema caldissimo, visto il tasso medio di abbandono delle aule nel nostro Paese – della Regione Emilia-Romagna ammonta a 30 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti inclusi nel Pnrr, che mirano a sostenere la formazione professionale, per potenziare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro, ma anche a cercare soluzioni al problema abitativo degli studenti universitari, particolarmente ’caldo’ a Bologna. Le scuole emiliano-romagnole hanno avuto ampia autonomia di progettazione e stanno lavorando per trasformare le risorse in progetti concreti. Stefano Versari, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ha spiegato come "fra i punti fermi ci sarà la lotta alla dispersione scolastica. Sarà fondamentale la formazione dei docenti. Altro obiettivo, a tal fine, è quello di creare in ogni ateneo dei centri che si occupino della formazione a cui si affiancherà la possibilità di iscriversi per l’abilitazione all’insegnamento prima di conseguire la laurea. Importante, infine, l’orientamento fin dall’infanzia per il riconoscimento delle proprie attitudini". Dal canto suo Paola Salomoni, assessora a Scuola e università, ha ribadito un secco "no alla riduzione della spesa per la scuola", e ha sottolineato "la necessità di maggiore autonomia delle Regioni nella determinazione dei contingenti di docenti rispetto alla popolazione studentesca e alle caratteristiche dei territori oltre a trovare una soluzione all’emergenza abitativa per gli studenti fuori sede: a Bologna e Reggio Emilia sono già avviati interventi per accrescere i posti letto di alcune centinaia di unità"