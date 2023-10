Marco Morosini . Il libro ‘Maledetto’ : "Il mio viaggio doloroso negli anni Settanta"

È un libro intimo, coinvolgente, con pagine che danno uno scossone al lettore. Sembra di leggere frammenti di un diario. Ricordi che appartengono a più di una vita e si legano a una costellazione di affetti formata da genitori, parenti, amici. C’è la forza delle parole, ma anche quella potente dei colori e delle immagini. Ci sono Rimini, l’entroterra, il ricordo di discoteche famose, l’arredamento, gli oggetti. Ad accompagnare ogni capitolo c’è una foto e, spesso, è quella di un’auto. In qualche modo le quattro ruote trasportano il lettore a bordo di una storia che a tratti sembra il copione di un film. L’artista e designer Marco

Morosini, fondatore di Brandina, firma “Maledetto” (Argentodorato editore), il suo romanzo d’esordio, un libro che segue le pubblicazioni dedicate a grafica e fotografia. Un romanzo per racconti, 17 schegge di vita che sgorgano da fatti accaduti a Leonardo Ferrari, un 49enne che descrive alcune avventure del padre Ascanio, il “maledetto”, capace di trascinare spesso la famiglia in situazioni poco raccomandabili, tra furfanti, locali e gioco. Se Leonardo Ferrari sia l’alter ego di Morosini non è dato saperlo, ma presto ci si libera da questa curiosità. La vita con i suoi affetti, delusioni, speranze e rabbia è molto più avvincente.

Come è nata l’idea di questo libro?

"In queste pagine le vicende vissute da Leonardo sono turbolenti, dolorose, ma quando si condivide anche i fatti più gravi si depotenziano. Scrivere ha un potere liberatorio, terapeutico".

Quando ha scoperto la passione per la scrittura?

"Direi alle medie, quando la professoressa di italiano mi ha assegnato un mediocre e non mi sono arreso. Trovo che la scrittura sia bellissima perché a differenza delle altre arti passa attraverso una semplice penna. Puoi immaginarti un mondo e non costa nulla, è il sistema più economico di creatività. Io ho una scrittura sintetica, il mio linguaggio è molto visivo e questo mi è dato dalla grafica. Con le descrizioni cerco di trasportare

dentro al racconto offrendo un’immagine ben precisa".

Il libro è anche un racconto dell’Italia di ieri.

"È uno spaccato della nostra cultura, un viaggio dagli anni ’70 ad oggi. Chi ha più o meno cinquant’anni si può ritrovare in diverse situazioni, a partire dai rapporti in famiglia. Chi ha vissuto quegli anni si porta dietro una sorta di sopravvivenza, bisognava arrangiarsi di più".

Il sogno per questo progetto?

"Spero che questo libro possa diventare un buon vademecum da far leggere ai genitori, perché quello che facciamo con i nostri figli rimane nella memoria. E poi sarebbe fantastico se diventasse un film. Io ho spedito il libro a diversi registi, fra cui Tarantino, Wes Anderson, Paolo Sorrentino e Sydney Sibilia. Si sogna in grande".

Lina Colasanto