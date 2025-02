Martina, da Fanano alla Juve: "Vivo un sogno"

Sta girando il mondo col pallone fra i piedi vestendo la maglia della Juventus e della Nazionale. Ma il legame di Martina Lenzini con Fanano, sua terra d’origine, è ancora molto profondo. E’ partito dal nostro Appennino il sogno della 26enne calciatrice bianconera, ruolo difensore, che appena ha un momento libero dagli impegni professionali torna sulle sue montagne per stare con la famiglia, papà Luigi, mamma Gigliola e la sorella Francesca, di 7 anni più giovane, pure calciatrice con la Reggiana. La sua è stata una scalata verticale nel mondo del calcio, partita dai primi calci col Fanano, quando era l’unica ragazzina fra tanti bimbi che si divertivano col pallone. Un percorso di sudore, rinunce e passione che l’ha portata a vincere tre scudetti, tre Coppe Italia, tre supercoppe italiane, debuttare in Champions League e partecipare con l’Italia all’ultimo Mondiale disputato in Australia e Nuova Zelanda. "Tutto è cominciato nella mia terra – racconta sorridente Martina dal ’training center’ della Juve a Torino – a cui sono ancora molto legata nonostante da tanti anni sia andata ad abitare lontano da casa. A Fanano e alla mia famiglia devo tutto. E mi fa sorridere sentire quando la gente dice che chi abita in montagna è svantaggiato perché è lontano dai servizi e dagli agi: per me è stata una fortuna, mi ha insegnato a comportarmi, a sudarmi tutto, mi ha fatto capire cosa significano i sacrifici. Penso che proprio le mie origini mi abbiano dato una marcia in più, quella passione che mi ha permesso di coronare il mio sogno". Dopo aver cominciato col tennis, a 8 anni è stato il calcio a ’rapire’ Martina, subito notata anche fra i ragazzi per le sue qualità. Le prime chiamate con le rappresentative femminili regionali sono state il trampolino per il passaggio all’Olimpia Vignola, con cui ’esplode’ in Primavera e debutta giovanissima in A2. Lì la ’scova’ il Brescia e la sua carriera decolla: nel 2015 con le ’rondinelle’ vince scudetto e coppa Italia debuttante in Europa. Nel 2017 arriva la chiamata della neonata squadra femminile della Juventus con cui vince ancora subito il tricolore. Dopo 3 anni di prestito al Sassuolo il ritorno in bianconero nel 2021 coincide con il terzo scudetto messo in bacheca in casa Lenzini. "Ho perso il conto dei chilometri che hanno fatto i miei genitori per portarmi al campo – ricorda – andavo a scuola a Vignola in pullman e al ritorno a Fanano al pomeriggio ripartivo di nuovo verso Vignola con i miei per gli allenamenti di sera. Allora pensare di fare la calciatrice come lavoro era una follia, non esisteva il professionismo per le ragazze. Anche a scuola non è stato semplice conciliare il calcio con gli studi, spesso i professori consideravano i nostri impegni, quando giocavo con le nazionali minori, solo uno spreco di tempo. Ma la mia famiglia mi è stata sempre accanto, mi hanno dato la forza di credere in quello che facevo. E appena posso torno per godermi l’aria di Fanano, la sua gente e i suoi panorami, quello che mi manca di più pur abitando in una bellissima città come Torino". Calcisticamente il suo percorso formativo è stato un crescendo, con due figure di riferimento in particolare.

"Da piccola ero attaccante – ricorda – poi è stata Milena Bertolini a Brescia a schierarmi sulla fascia, quindi il direttore Braghin alla Juve mi ha fatto capire che da difensore centrale avrei potuto esprime al massimo le mie doti. Sono state due persone decisive per la mia crescita. I momenti più belli? Impossibile fare una classifica. Il debutto con la Nazionale, l’esordio ai Mondiali sono momenti indimenticabili. Però dico il primo scudetto con la Juve, nell’anno del ’triplete’ e dei quarti di Champions. Per una che appena nata aveva già addosso la maglia bianconera è una cosa indescrivibile. Mi ritengo una persona fortuna e questo grazie anche a dove sono nata".