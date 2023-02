Melograno, il market ’fai da te’ contro la crisi

di Stefano Fogliani Incuriosiva, e pazienza se sono passati quasi 10 anni visto che era l’inizio del 2014, quel capannone le cui pareti prendevano le sembianze, nell’inconfondibile colore arancione, che oggi sono note ai più. Parte da quelle pennellate di colore ‘tirate’ a ridosso della zona più remota di Braida, o meglio anche da lì, la storia de ‘Il Melograno’, associazione nata nel 2011 a sostegno delle fasce deboli della popolazione e diventata, nel tempo, uno degli asset principali dell’associazionismo cittadino. "Seguivamo una cinquantina di famiglie, allora: oggi qui ne vengono 218 al mese", spiega Piera Cavazzoni, presidente di una realtà nata, dice, "non solo per dare un servizio di aiuto alimentare a chi ne avesse bisogno, ma anche soprattutto per garantire un minimo di serenità alle cosiddette fasce deboli della popolazione". I numeri, cresciuti esponenzialmente di anno in anno, parlano di obiettivo raggiunto: nel 2022, attraverso l’Emporio di via San Simone, ‘Il Melograno’ ha erogato 5.600 spese e segue oltre 1.000 persone con progetti dedicati "messi a punto – spiega ancora Cavazzoni – in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune ma anche e soprattutto con le tante associazioni che agiscono in questo ambito. Il fare rete con molte delle...