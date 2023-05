"MeteaPerTe, il potenziale oltre ogni ostacolo"

di Ylenia Rocco

Cedono nella potenzialità di ogni individuo, soprattutto quando sono presenti ostacoli da superare lungo il suo cammino; si prefiggono di promuovere una nuova cultura della persona e desiderano favorire la completa integrazione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili nella società, sollecitando la loro piena autonomia.

Sono gli obiettivi di MeteaPerTe, l’associazione sassolese per il pieno sviluppo e potenziamento delle persone con abilità differenti. "Siamo un gruppo di genitori e professionisti nel campo dell’educazione – spiega Monica Romani, presidente di MeteaPerTe – e siamo nati come associazione nel 2009 per offrire attività rivolte al raggiungimento del maggiore grado di autonomia possibile dei nostri figli. Quando ci siamo formati, però, abbiamo pensato fosse utile offrire questa opportunità anche ai figli di altri". Così, genitori ed educatori, hanno iniziato a divulgare, attraverso i numerosi eventi realizzati negli anni, un diverso concetto di disabilità. "Mentre i nostri figli crescevano, sono nati i ‘gruppi autonomia’ – racconta Romani –, ciò che poi ci caratterizza: gruppi di ragazzi che, attraverso le attività educative e l’aiuto degli educatori, cercano di diventare più autonomi possibili". Il motto dell’associazione d’altra parte è che c’è una autonomia possibile per tutti. Quando si sono costituiti associazione, riferisce il presidente, non erano particolarmente numerosi, si contavano circa sette famiglie. "Siamo diventati abbastanza grandi – chiarisce Romani –, in questi ultimi anni, in particolare durante la pandemia. Avevamo paura che l’isolamento potesse creare un danno importante ai nostri ragazzi ed è per questo che abbiamo cercato di sopperire alla terribile esperienza del distacco spingendo di più sulle attività. Abbiamo cercato collaborazioni con altre realtà associative come la nostra e ci siamo fatti conoscere attraverso i social".

Diventando un punto di riferimento importante sul nostro territorio, negli ultimi anni MetePerTe ha assunto in pianta stabile due giovani educatori e un’educatrice più esperta, nonché coordinatrice degli educatori, Francesca Cavedoni; nell’associazione sono presenti anche otto educatori che ruotano nei vari progetti di collaborazione e due esperti, una psicologa e una pedagogista, che supervisionano le attività.

"La nostra connotazione – aggiunge Romani – è quella di un’associazione con uno stampo psicoeducativo importante". A dicembre dell’anno scorso, poi, MeteaPerTe ha inaugurato il laboratorio di marmellate, ‘Marmellando Lab’. "Questa esperienza – chiarisce Francesca Cavedoni – consente di sperimentare autonomie dal punto di vista lavorativo. È un laboratorio di produzione sociale, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, che permette di spendersi sull’autonomia anche rispetto all’immagine sociale: è importante che pure questi ragazzi, terminata la scuola, siano inseriti in attività lavorative. A Marmellando Lab si producono e vendono le confetture; le vendite sono andate bene, ben oltre le nostre aspettative, la comunità ha apprezzato il lavoro dei nostri ragazzi, e questo è gratificante".