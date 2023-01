Miracolo sotto le Torri Un mix irripetibile tra storia, cultura e innovazione

Valerio Baroncini La mia prima capa me lo diceva sempre: nel giornalismo, diffida della parola miracolo. È cattiva consigliera, svia l’attenzione, porta su una dimensione relegata a una unicità e i miracoli nella vita non accadono quasi mai, spesso sono solo belle notizie che vestiamo a festa. Questa volta, però, la parola miracolo la uso eccome, nel commentare i dati che rendono Bologna unica, al top, top quality come l’abbiamo definita in questo speciale. Prima per qualità della vita in Italia, grazie al suo complesso sistema educativo, alla qualità dei servizi, all’accoglienza, ad esempio in sanità, nonostante una sicurezza che ancora non è da Top quality. Eppure. Bologna è un miracolo. Non perché sia successo qualcosa di miracoloso. Ma per la storia e i continui successi che si trascina dall’antichità, con una capacità plastica di trasformarsi quando tutto pare sfiorire. Faccio mie le parole di un video che negli ultimi giorni è diventato virale e che vi consiglio di guardare. Bologna è un miracolo, appunto. Parlo dell’intervento di Anna Brini, guida turistica, durante l’ultimo TedX Bologna. Dagli etruschi all’acquedotto romano, dall’Università più antica del mondo occidentale alle torri medievali, dalla Torah alla Chiusa di Casalecchio, dalla liberazione degli schiavi a Marconi (cosa saremmo...