Missione Appennino Dalle case ai servizi: tutti gli investimenti per la montagna

Parlare di Appennino emiliano- romagnolo, significa prendere in considerazione 121 comuni, che coprono il 40% del territorio regionale e che contano circa 450mila cittadini. Un’area, insomma, tutt’altro che marginale. E che merita una strategia precisa per il futuro.

Anche per questo, in vista del domani, sono stati seminati i primi "fiori", che già hanno visto germogliare ottimi risultati: ultimato da poco il bando per le giovani coppie, quest’anno sono state finanziate ulteriori 173 domande, che si sommano a quelle dei due anni precedenti, per un totale di quasi mille interventi e finanziamenti per 25 milioni.

Ma le sfide non terminano qui. Quest’anno, sarà a disposizione dei Comuni per la manutenzione delle strade una somma pari a undici milioni. Tema, questo, caro ai cittadini che popolano le zone dell’Appennino: ogni anno, infatti, "i Comuni spendono in media 100mila euro per questo tipo di manutenzione – spiega l’assessore alla montagna, Igor Taruffi –. In questo modo, andremo a coprire oltre due terzi della spesa".

Il piano pensato per l’Appennino guarda, inoltre, anche alle infrastrutture immateriali.

"Per quanto riguarda la telefonia, stiamo puntando verso uno sviluppo concreto, così come stiamo ultimando un piano per coprire le cosiddette aree grigie – continua Taruffi –. Un piano straordinario che, attraverso Lepida, prevede il posizionamento di pali e tralicci affinché le compagnie telefoniche riescano a fornire la copertura necessaria".

Diciassette siti sono già stati coperti, ulteriori sei, invece, lo saranno nel corso di quest’anno. Altri 23 verranno posizionati entro il 2025 per un investimento di circa due milioni di euro. Interventi fondamentali affinché anche le parti più lontane dell’Appennino non siano tagliate fuori dalle comunicazioni.

E ancora: degli oltre 2 miliardi di euro dei Fondi europei per il 2021-2027, il 10% sarà destinato ai Comuni dell’Appennino. "Parliamo di misure che finanzieranno l’innovazione, il turismo sostenibile, le imprese e molto altro – prosegue l’assessore –. E saranno investiti 45 milioni di euro per le aree interne in Emilia-Romagna. Non è uno spot, è una strategia strutturale".

Una svolta che consentirà ai cittadini che vivono la montagna di godere di numerosi benefici. A partire dagli albergatori, che attualmente non hanno connessione, oppure sono ostacolati da strade dissestate per raggiungere le loro strutture. E che ora, invece, possono rimescolare le carte in tavola e cogliere nuove sfide.

A questi investimenti senza precedenti, si aggiungono poi ulteriori cifre: ben 57 milioni, infatti, saranno spesi per ciò che riguarda il dissesto idrogeologico: si contano 227 interventi già programmati.