Mobilità green, è ora di accelerare Più alberi per abbattere lo smog

Sostenibilità. È la parola d’ordine dell’Agenda 2030 e la Regione, per raggiungere l’obiettivo, punta sul protagonismo delle città e dei territori. " Stiamo lavorando per sostenere il patto dei sindaci per l’energia e il clima, per favorire le agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile e le strategie territoriali per le aree interne e montane per ridurre le distanze tra centri e periferie ad ogni livello".

L’impegno della regione si concentra sulle strategie di consumo del suolo a saldo zero e sulla rigenerazione urbana, attraverso un piano di riqualificazione e resilienza delle città capace non solo di intercettare la risorse europee, ma di massimizzare su larga scala gli incentivi introdotti per la riqualificazione, l’efficientamento e la sicurezza degli edifici. "Stiamo potenziando le reti del trasporto pubblico, con particolare riferimento alle aree montane ed interne, favorendo il ricambio dei mezzi delle aziende di trasporto locale con veicoli ecologici e sostenendo forme di tariffazioni agevolate", confermano dalla Regione.

Nuove piste ciclabilie investimenti per lo sviluppo della mobilità elettrica tra gli obiettivi principali. La Regione sta accelerando inoltre l’integrazione sia tra ferro e gomma, sia con le nuove modalità di mobilità sostenibile e riducendo la necessità di spostamenti con il rafforzamento della tecnologia digitale (smart

city). In ottemperanza all’accordo quadro per la qualità dell’aria del Bacino Padano, l’ente sta promuovendo l’aumento del verde delle città, per ridurre l’inquinamento dell’aria.

Anche nelle Marche gli impatti delle grandi infrastrutture di trasporto riguardano principalmente traffico su gomma e ferro di rilevanza sovraregionale e nazionale, a volte anche locale. Gli effetti possono essere mitigati, oltre a quanto già fatto, "privilegiando la realizzazione di sistemazioni a verde ambientalmente vantaggiose", spiegano dalla Regione.

In Emilia-Romagna l’indicatore composito descrive un andamento complessivamente positivo fino al 2018, dovuto alla forte riduzione dei giorni di superamento del limite delle PM10, che diminuiscono da una media

di 79 giorni nel 2012 a 36 giorni nel 2018. Nonostante ciò, la regione registra un numero di superamenti del limite delle PM 10 ancora superiore ai limiti europei (oltre 47 giorni nel 2019 rispetto a un limite di 35 posto a livello europeo).

Preoccupa meno l’inquinamento nelle Marche dove si punta a promuove il “welfare urbano” e l’housing sociale attraverso la collaborazione pubblico-privato per garantire un livello di benessere adeguato ai bisogni di tutti. Particolare attenzione alle infrastrutture e progettualità a supporto della mobilità dirette all’adeguamento del trasporto pubblico e allo sviluppo di servizi dedicati alle categorie più fragili.

I prossimi anni, in Emilia-Romagna, ma non solo, avranno tra gli obiettivi la valorizzazione di Bike sharing e Car sharing con l’obiettivo di ridurre il traffico motorizzato privato di almeno il 20% entro il 2025 sostenendo la diffusione della mobilità privata verso “emissioni zero” anche attraverso l’installazione di 2.500 punti di ricarica entro il 2025.

La Regione punta intanto a ridurre del 20% il traffico veicolare privato incentivando i cittadini a usare mezzi ecologici per recarsi al lavoro. Un meccanismo a premi, quello di ’Bike to work’, che sta prendendo piede in molte città e che vede la provicina di Bologna e Imola tra le aree più ’motivate’.

Particolarmente importante per ridurre l’inquinamento sarà la promozione dello sviluppo dell’area del porto di Ravenna e l’attivazione della zona logistica speciale ad esso collegato.